愛喝咖啡、湯為主食！揭開韓妞吃不胖的「3個」飲食習慣

▲韓妞吃完東西會立刻刷牙，也能幫助抑制食慾。（圖／翻攝自IG/fallninm）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

韓妞的身材令人嚮往，走在路上有一半以上都是高瘦身材，嚴格說來就是吃不胖體質。明明韓國美食像是炸雞、燒肉熱量都很高，為何她們都還能維持標準身材呢？原來這和她們的飲食、生活習慣有極大的關係。

▲肉類和澱粉通常只會擇一選擇。（圖／翻攝自Pinterest）

飲食單一化

有追韓劇，或是有去當地旅遊的人都知道，當地人主食多半是拌飯，像是白飯配上幾個前菜，像是泡菜、紫菜、醃蘿蔔等食物。有注意到嗎？當他們主食是燒肉，那麼必定是搭配生菜而不是白飯，他們的飲食習慣較為單向，料理方式多半以涼拌代替熱炒，這樣的飲食習慣難怪她們胖不起來。

前菜種類多

正餐之前，韓式料理總有豐富前菜任你挑選，像是先前提的泡菜、菠菜、豆芽菜、海帶芽等等，這些大多都是低熱量且富含纖維、礦物質，能促進體內新陳代謝，更有助燃燒脂肪。認真說起，日韓飲食習慣有點類似，它們的前菜就相當於日本人熱愛的納豆、味增般存在。

▲咖啡是韓妞的日常飲品。（圖／翻攝自IG/fallininm)

飲品文化盛行

南韓咖啡廳，就像台灣的手搖飲店密集，喝咖啡對她們來說不只是一種生活態度，更是早已戒不掉的習慣。他們愛喝不加糖也不加奶的咖啡，更減少了發胖機會。

▲愛喝湯也是養顏美容的一種方式。（圖／翻攝自Pinterest）

除了咖啡，他們也很愛喝湯，舉凡泡菜湯、牛骨湯、海帶湯等等，一碗熱騰騰的湯就能當作主食，和台灣大家愛吃的麵、飯類比起，湯類熱量低又容易有飽足感，即使大吃也不擔心發胖。

►►看更多時尚資訊分享，快來下載星光雲App