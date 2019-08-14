免吸管也能喝到珍珠　「漂浮珍奶杯」上架13小時創200萬訂單

▲FLOAT漂浮珍奶杯，是近期募資平台上的熱門商品。（圖／翻攝嘖嘖、春池計畫粉絲團，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

外帶不提供塑膠吸管的限塑政策啟動，對於喜歡邊走邊享用珍奶的族群，除了自備吸管與紙吸管外，還有一個另外的解答，募資平台嘖嘖近期上架一款標榜「免吸管也能喝珍珠」的漂浮珍奶杯，改變珍珠奶茶在杯內的順序，抬頭喝茶就能食到珍珠，不需花費精神保存已弄濕的吸管回家清洗。

台灣國寶珍珠奶茶，受到許多民眾喜愛，近期配合立意良善的限塑政策，年輕的FLOAT團隊在募資平台嘖嘖上推出的「漂浮珍奶杯」，設計概念簡單易懂，卻輕鬆解決沒有吸管可以喝到珍珠的問題，並在材質上推出塑膠版與玻璃版本，與台灣玻璃回收場春池一同合作，讓台灣多了訂單、少了垃圾。





一個簡單的內杯，就能改變飲料的排列順序，是漂浮珍奶杯最大的特色，將手搖飲的珍奶飲料直接倒入，珍珠便會安安穩穩的留在上層的內杯中，只要抬頭喝茶，珍珠就會隨著飲料滾出，嚼勁跟清涼一起品嚐，同樣也適用於布丁、椰果、黑糖凍等飲料。

而相反的，內杯也能作為濾網，針對水果茶或其他檸檬片茶飲，透過內杯過濾，就能將果皮阻絕於底部，只喝到茶且不會有籽。

漂浮珍奶杯的內杯也能拆解以利清潔，寬口設計讓粗手臂都能洗到底部，外杯的曲線設計，號稱拿上拿下都很穩當，材質分為塑膠版本與玻璃版本，塑膠強調可耐溫-40°C至100°C，有輕便的優點，希望能以好攜帶讓使用者重複利用。

玻璃版本則透過台灣春池計畫，採用100%的回收玻璃，玻璃特色為材質穩定、不易吸附氣味、耐酸鹼，其適用溫度為-10°C至105°C。目前集資售價為塑膠版本660元起；玻璃版本840元起，預估上市售價為780元至980元。

▲裡面珍珠黏住的話，搖一搖就解開。

▲直接倒進去超順手，容量跟市售飲料店一樣喔（最好直接拿給店員裝盛做垃圾減量）。

▲另推出專屬置放袋。