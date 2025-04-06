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連假後收心上班的5個小撇步　輕鬆找回工作節奏

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▲工作,職場,面試,。（圖／pexels）

▲連假收心可從前一天開始準備。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

連假即將結束，從放鬆的休假模式切換回工作狀態， 雖然絕對有點惆悵，但別擔心，透過一些簡單的方法，就能讓自己順利收心，重新找回上班節奏。

▲▼用Netflix追劇是現今許多家庭的生活樂趣。（圖／載自pixabay）

1. 提前一天調整作息，讓身體習慣上班時間
連假時的生理時鐘可能已經被熬夜追劇、晚起賴床給打亂，為了避免第一天上班時精神恍惚，建議提前一天恢復規律作息。可以設定鬧鐘讓自己在平日的上班時間起床，晚上也別再追劇到半夜，讓身體慢慢適應正常的步調。

▲從5種辦公桌型態，讀出真實個性。（圖／取自LibreStock）

2. 先整理環境，給自己一個清爽的工作空間
回到辦公室時，桌上可能堆滿假期前未處理完的文件，甚至還有連假前留下的零食包裝。趁著剛開工，先整理桌面，把該收的收一收，該丟的丟掉，讓自己的工作環境變得清爽，心情也會跟著清新起來。

▲▼疲憊,工作,疲勞,過勞,職場。（圖／免費圖庫PEXELS）

3. 從簡單的工作開始，慢慢進入狀態
一上班就直接處理複雜的任務，可能會讓人感到壓力倍增，不如先從簡單的工作開始，例如回覆信件、整理行事曆，或是確認當週的待辦事項，讓自己慢慢找回工作的節奏。

▲公園。（圖／取自pixabay）

4. 利用午休時間放鬆，避免過度緊繃
連假剛結束，馬上全力衝刺容易讓自己感到疲憊，不妨利用午休時間適度休息，出去走走、聽點音樂，甚至閉目養神一下，給自己一點緩衝的空間，下午才能更有精神地投入工作。

▲職場,上班,穿衣,同事,辦公室。（圖／unsplash）

5. 設定小目標，讓自己更有動力
連假後最怕的就是提不起勁，這時候可以幫自己設定一些小目標，例如今天要完成某個報告、整理好一份資料，或是下班前完成一件重要事項，透過這些小成就感，讓自己更快進入工作狀態。

關鍵字：

工作, 連假, 節奏, 放鬆, 心理健康

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