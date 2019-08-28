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星．上妝／《德魯納酒店》IU美甲揭密！單色耐看、金屬鏡面豪奢

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▲▼德魯納酒店IU美甲變化。（圖／翻攝自tvN德魯納酒店劇照）

▲滿月社長掀討論，IU全身上下都引起粉絲爭相仿效。（圖／翻攝自tvN《德魯納酒店》劇照，以下同）

記者曾怡嘉 / 綜合報導

韓劇《德魯納酒店》話題滿滿，IU演活了神秘又霸氣浮誇的酒店社長張滿月，可是號稱每七分鐘換一套衣服的時尚達人，滿月社長身上所穿戴的包包、飾品、髮型、唇彩，更成為了近期女孩們討論熱點。想成為滿月社長，百變華麗的造型細節更要留意，從她變化多端的甲彩就能看出端倪。

▲▼德魯納酒店IU美甲變化。（圖／翻攝自tvN德魯納酒店劇照）

社長最愛紅黑白經典色系

手持獵槍、談判、喝香檳、敲詐與破口大罵可是滿月社長的浮誇日常，經典基本的紅黑白色系指尖才能完美襯托社長的霸氣脾性與時而優雅復古、時而狂野的裝束，與社長霸氣的紅唇造型遙相呼應。

▲▼德魯納酒店IU美甲變化。（圖／翻攝自tvN德魯納酒店劇照）

裸色指尖盡顯女人味

優雅的富家女公主風洋裝，搭配波西米亞風波浪長髮，是IU在《德魯納酒店》最常做的造型裝扮，溫柔沒有距離感的裸色與粉灰藍色系指尖。裸色甲彩可是劇中滿月社長與酒店經理具燦星兩次接吻的必勝色喔！

▲▼德魯納酒店IU美甲變化。（圖／翻攝自tvN德魯納酒店劇照）

鏡面、豹紋讓指尖不無聊

除了單色系美甲外，金屬鏡面和豹紋造型更是IU的最愛，不僅出場可以與酒店經理的豹紋西裝搭配，也可襯托出酒店老闆的霸氣，而平日外出前往美食店朝聖，則使用帶有小花、小圓點的指甲彩繪這種俏麗可愛指尖裝扮。

滿月相近色介紹

▲▼德魯納酒店 IU美甲揭密。（圖／品牌提供）

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▲▼德魯納酒店 IU美甲揭密。（圖／品牌提供）

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▲▼德魯納酒店 IU美甲揭密。（圖／品牌提供）

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關鍵字：

德魯納酒店, IU, 美甲, 甲彩, 變化
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