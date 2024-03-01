光靠保養還不夠！營養師教「有效抗老」4秘訣：三抗飲食是關鍵

▲營養師分享想有效抗老，除了保養，飲食吃對也很重要。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

邁入30＋突然發現自己「垮臉」了？細紋、暗沉、鬆垂全都出現，好像衰老瞬間找上門？這時很多人可能都會急著買高檔抗老保養品補救，但營養師周麗就表示，其實想「有效抗老」光靠護膚品還不夠，做到以下4點更重要，讓你由內而外延緩老化，養回肌膚好狀態。

＃別盲目急速減重



為了減肥嚴格控制熱量攝入、蛋白質攝入不足，會加速身體蛋白質含量流失，其中也包括膠原蛋白，盲目地急速減肥、嚴格節食，容易帶來一張鬆垮的臉。

營養師建議，給自己定一個合理的目標，比如BMI在20左右的人，可以用6個月以上的時間來達成減肥目標，以循序漸進的方式慢慢瘦下來，及時根據自己狀態調整，才不容易讓臉變乾扁鬆垮。

＃別讓骨質流失過快



大約在35歲的時候，身體的骨沉積會達到頂峰，之後就會開始逐漸流失，如果沒有攝取充足的鈣，骨質流失過快就會表現在骨骼上，像是臉部的骨骼，進而出現眼窩凹陷或法令紋出現等老化跡象。

因此，適當補充高鈣食物和充足的維生素D，搭配做適當強度的運動，也能幫助抗老不垮臉。

＃防曬要做好



紫外線帶來的光氧化是屬於無聲又潛移默化的傷害。所以出門要做好防曬，包括以衣物、帽子等遮蔽的物理硬防曬和塗抹防曬產品的化學阮防曬，經年累月做好防曬自然會看到差距。

＃「三抗飲食」做到位



「三抗」指的是抗糖＋抗氧＋抗發炎。要做好其實也不難，營養師建議主食別只吃精緻澱粉，可以搭配全穀雜糧吃得「雜」一點，搭配少吃甜食、少喝飲料，就能把抗糖做得差不多。

而多吃新鮮蔬菜水果和鮭魚、鯖魚、沙丁魚等深海魚，適量原味堅果，烹調油用橄欖油、亞麻籽油，基本上就能讓抗發炎、抗氧化同步進行。另外，也要少吃富含反式脂肪、飽和脂肪和多鹽的食物，少吃深加工食品，能幫助減少身體的炎症反應。