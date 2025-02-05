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搶看UNIQLO : C 春夏系列重點！極簡防雨大衣、790元收高質感肩背包

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記者鮑璿安／綜合報導

設計師Clare Waight Keller自去年9月接下UNIQLO創意總監職務，而她原先就執掌的UNIQLO : C系列一向是廣大時髦粉絲的目標，如今最新 UNIQLO : C 2025春夏系列也即將登場，以下就為大家圈出重點單品！

▲▼ UNIQLO : C 2025春夏系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO : C 2025春夏系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO : C 2025春夏系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO : C 2025春夏系列 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO : C 2025春夏系列 。（圖／品牌提供）

▲ UNIQLO : C 2025春夏系列 。（圖／品牌提供）

UNIQLO : C 2025春夏系列換上了輕盈舒適的機能材質，結合創新設計與摩登色彩，打造適合現代生活的極致日常服，瞄準喜愛運動休閒風格的粉絲們。男裝特別推薦BLOCKTECH 防風雨單排釦大衣，運用經典英式中長版大衣剪裁搭配洗鍊精緻的隱藏拉鍊與暗釦細節，穿上既可以防風、防雨，又能維持透氣舒適的穿著感受，適合應對台灣多雨的生活情境。女裝則有 Miracle Air系列西裝外套，是上班族的重點單品，擁有速乾機能，與一系列打褶長褲、百慕達短褲搭配，更能打造輕鬆著裝。配件上則有男女適用澎軟肩背包、女裝交叉帶涼鞋和Outdoor風格的男女適穿涼拖鞋等。

▲▼ UNIQLO : C 2025春夏系列 。（圖／品牌提供）

▲（左起）女裝 Miracle Air西裝外套NT$2,490 、棉質寬版襯衫洋裝NT$1,290；男裝 BLOCKTECH防風雨單排釦大衣NT$3,990。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO : C 2025春夏系列 。（圖／品牌提供）

▲男女適用 澎軟肩背包NT$790；女裝 交叉帶涼鞋NT$1,290。（圖／品牌提供）

UNIQLO：C 2025春夏完整系列將於2月28日（五）於UNIQLO TAIPEI全球旗艦店、西門店、ATT4FUN信義店、LaLaport台中店以及高雄漢神巨蛋購物廣場店及網路商店同步販售，其中精選9款單品於全台店舖皆有販售。

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲▼ 鞋款綜合 。（圖／品牌提供）

▲adidas Originals全新BUBBLE TEA TAIPEI限定系列。（圖／品牌提供）

同時，adidas Originals帶來全新BUBBLE TEA TAIPEI限定系列，這次以溫暖的奶茶色質感麂皮皮革作為鞋身主色調，經典鞋側三條線與鞋後跟採用黑色亮面皮革，展現珍珠粉圓的迷人光澤。設計細節更充滿台式手搖飲文化的巧思，鞋墊印有「微糖」與「微冰」字樣，鞋舌上的 adidas 標誌「I」則換成珍奶圖樣，而左右鞋跟上「TAIPEI 台北」字樣，象徵城市限定的獨特性。而珍珠奶茶T-shirt，則是在胸口點綴ADIDAS珍奶圖樣，無論日常搭配或收藏都極具價值。

關鍵字：

時尚, UNIQLO, C系列, 春夏, 設計

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