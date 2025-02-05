安格斯12星座一周運勢2／3-2／9 　牡羊忘東忘西是隱憂、摩羯放心做自己

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

金星這周的新位置看似保庇了整個牡羊座本命宮位，其實大環境猶如灰犀牛般的巨大壓力才是近期讓牡羊座眉頭深鎖的重點，再完美的星相也不完美。而這周對牡羊座來說即便收心操都做到練出六塊肌，恐怕還是欠缺了一點投入感，需要自發性的實踐自己的想法。此外忘東忘西也是隱憂，很可能導致你在生活上出現問題。

金牛 4.21～5.20

年節的休息日讓金牛座的時間一下子多出了一大半，不過此時對於愛情較為冷靜，已經有對象的，兩個人的相處多的是例行性的討論和習慣性的互動。想要改變這樣的狀況，朋友是重要的角色，適合一起參加朋友、彼此家人們的活動。至於還沒有戀情的，此時不如抱著平常心，慢慢等待對的那個人，再急再擔心也無濟於事。

雙子 5.21～6.20

向來擁有滿滿點子與創意靈感的雙子，這周在需要創新與靈活應對的場合中表現亮眼。水星將能幫助你在職場中以清晰而有條理的方式處理任務，贏得同事與上司的讚賞。感情方面，單身者的幽默與機智讓你在人際場合中成為焦點，有伴的雙子則適合與伴侶一起探索新的興趣或計劃短途旅行，將能增添更多樂趣。

巨蟹 6.21～7.21

不管年假時刻還是開工在即，巨蟹對於賺錢總是有熊熊的野心。休假即使沒有投入精力在工作中，也時時掛心著，春節結束後更是火力開到最強，想在一年之始就開出事業紅盤。不過，可別只專注事業，而忽略了家人和情人。長期的忽略可能導致難以轉圜的誤會局面。即使忙碌，也要多注意身體的小毛病，近期可能會因緊張出現腸胃問題。

獅子 7.22～8.22

收假後無縫接軌工作對獅子來說真是慘無人道，也讓這周的獅子沒有辦法找到空閒時間做自己喜歡的事，甚至還有跑不完的親戚續攤，與其排斥這些有的沒的聚會，不如改變心境，好好攏絡自己與他人的關係，也許能從中遇見志同道合的對象。單身者在聚會場合中魅力無法忽視，但過於高調的態度可能會讓人卻步。

處女 8.23～9.22

從新年時的悠閒切換回繁忙的工作日常，處女座不但沒有太多適應不良的困擾，特有的細心與專注反能幫助你快速適應節奏。這周水星與太陽的影響下，處理需要邏輯與耐心的任務能勝任愉快。感情方面，單身者可能透過朋友介紹認識新對象，務實的態度將讓你在感情中更為穩健。有伴的處女座適合與伴侶共同制定長期目標，讓關係更加穩固。

天秤 9.23～10.22

知性的水星能量在五宮中與太陽迸出新火花，讓這周的天秤人際與感情運勢大放異彩，只是要注意從假期回歸到忙碌的日常，仍需花點時間適應，建議你利用自身的溝通與協調能力，將假期的放鬆延續到工作中，再複雜也要保持輕鬆的態度面對。感情方面，單身者容易陷入曖昧情愫，但需要主動釐清彼此的心意以免誤解。

天蠍 10.23～11.22

木星回正的同時雖然無形中大大卸除了天蠍長期以來的壓力，但從假期回到忙碌的生活，可能還需要更多時間重新調整步調。建議天蠍此時可將注意力放在長期計劃上，避免因小事分心影響整體目標。單身蠍在和樂融融的家庭活動中，有機會為你帶來屬於感情的靈感，建議放下戒心，展現真實的自己。有伴的天蠍適合與伴侶一起分享彼此的心情，一同紓解壓力才能更有活力！

射手 11.23～12.21

從假期的輕鬆慵懶回歸忙碌的職場生活，射手特有的樂觀與積極態度，將是幫助你快速適應新節奏的特效藥！這周不需要太過緊張，輕鬆做自己就能贏來好評。感情方面，金星的換位讓單身射手在社交場合中由黑翻紅，頗受歡迎，但要小心避免過於隨性而錯失良緣。有伴的射手適合與伴侶分享新年計劃，彼此的支持將讓你們的關係更加緊密。

摩羯 12.22～1.19

年假的歡樂氣氛雖然短暫，不過對摩羯來說，無所事事才是一種生活冷暴力，新的開始要注意避免太過計較得失、太在意別人眼光，偶爾挺直腰桿做自己也沒有不對！這周在又混亂又忙碌之下，你反而感覺放鬆許多，心情上的荷爾蒙一旦調適過來，整個人又回復到原有的容光煥發，連異性緣、桃花運也比之前要好很多喔。

水瓶 1.20～2.18

從假期的自由突然切換到職場的規律，水瓶或許覺得無所適從，不過收假後別給自己太大壓力，水瓶也不必一頭熱栽進工作，保有知性與創意能讓你迅速找到生活的平衡點。此時單身者的幽默感與獨特魅力讓你在社交場合中成為焦點，有機會吸引到志趣相投的對象，但要發展出穩健的關係，就還要再付出一些真心！

雙魚 2.19～3.20

這周金星本命宮位與太陽巧妙連結，為雙魚座帶來了一股溫暖的能量，近期可趁著年節氛圍多與家人、老朋友互動、化解心結，藉著親情與摯友的感情維繫，將能為你注入好運同時轉化壞運。單身者容易吸引具有穩重氣質的對象，可以試著主動展開交流。值得注意的是此時可能因節慶準備增加額外支出，建議適度控制，避免造成日後的財務壓力。

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