營養師曝楊桃「超高營養價值」　提醒「一種人」不能吃

▲楊桃有清涼降火作用。（圖／Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

楊桃果實芳香清甜，果汁清涼且能幫助解渴消暑，除了當作水果，也多被製作成果醬或是罐頭，營養師夏子雯分享，楊桃營養多多，可為身體提供維生素C、膳食纖維與果酸等，但食用仍須注意份量，且提醒腎功能不佳的人，一定要避免食用。

營養師夏子雯表示，楊桃水分含量高，3/4顆楊桃（約180公克），就等於1份水果，無論是吃楊桃或是飲用楊桃汁，都可以為身體帶來豐富的營養，其中楊桃更有清涼降火的作用，有助於緩解喉嚨不適感。

#維生素C

100公克的楊桃，含有44.3毫克的維生素C，有助於增強免疫力。

#多種抗氧化物質

抗氧化物質可以清除體內自由基，保護呼吸系統，也有清涼降火的作用，能舒緩喉嚨的刺激，當喉嚨不舒服時，可將切片楊桃沾鹽食用或飲用楊桃汁，有助緩解喉嚨不適感。

#膳食纖維和天然果酸

膳食纖維和天然果酸能促進腸道蠕動、預防便秘，避免消化不良。

▲楊桃汁清涼解渴，但也不宜喝過量。

雖然說楊桃營養豐富，但營養師夏子雯也提醒，楊桃含有高量的草酸和一種獨特的神經毒素Caramboxin，會對身體中樞神經產生影響，一般人在食用楊桃後可以經由腎臟代謝排除掉，但腎功能不佳者，會因神經毒素無法排除而產生中毒症狀，如打嗝、血尿、肢體麻木，焦躁不安、意識不清等，一定要避免食用。

另外楊桃性質偏寒涼，容易腹瀉吃多了恐會有拉肚子症狀，當空腹或脫水狀態也不適合多吃，以免胃酸過多造成腸胃不適，若短視間內大量喝楊桃汁，也可能會導致急性腎損傷。