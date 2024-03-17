痘痘長不停？營養師曝「3類食物」要少吃：愛喝飲料也NG

▲營養師提醒，容易長痘的人飲食上要盡量少吃3類食物。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

痘痘是許多人最頭痛的肌膚問題之一，即使做好了清潔、用了抗痘保養品，痘痘粉刺狀況還是好不了，一直發炎、反覆冒痘？小心可能是你一直吃錯食物！營養師周麗就分享，容易長痘的人飲食上最好要忌口，尤其是以下3種食物一定要少吃，從飲食開始調節搭配清潔保養做到位，才能真正幫你改善「長痘體質」，遠離痘痘危機。

＃高糖食物



高糖食物容易導致胰島素大量分泌，而胰島素分泌連帶使油脂分泌增加，進而促使痘痘、粉刺的生成，所以像是甜點、蛋糕、含糖飲料等高糖食物最好都要避開，盡量少吃。

另外，吃起來不甜，但是高升糖的食物，也會使血糖波動變大，進而使胰島素分泌升高，促使油脂分泌。像是白米、麵條等精緻主食吃多了，對於容易長痘的人也會增加冒痘風險，營養師就建議主食要粗細糧搭配會更好，比如可以在白米中加入糙米、藜麥等。

＃富含飽和脂肪、反式脂肪及Omega-6多不飽和脂肪的食物



飽和脂肪、反式脂肪及Omega-6多不飽和脂肪等這3類脂肪酸會加重身體和皮膚的發炎反應，吃多了會讓痘痘一直消不掉，好了又長。像是油炸物、洋芋片、酥皮類糕點、餅乾、奶油等都是容易含有這3類脂肪的食物，平時最好少吃。

另外，營養師也針對很多人都有的迷思「吃辣容易長痘」闢謠，其實辣的食物不會導致冒痘，而很多人吃了麻辣火鍋後冒痘，很大的原因在於火鍋中的油和多數人吃鍋時常配的汽水、含糖飲料。

＃牛奶



牛奶雖然升糖不高，但是牛奶刺激胰島素分泌的能力可不小，同樣會造成皮脂腺出油旺盛，進而造成冒痘、加重痘痘粉刺問題，尤其是脫脂牛奶影響更嚴重。所以容易冒痘的人，建議牛奶盡量不要喝多，可改選豆漿或無糖優格。