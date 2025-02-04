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越冷淡愛越深三大星座男！TOP 1喜歡新鮮感　要欲情故縱才想付出所有

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記者李薇／台北報導　圖／netflixkr IG

總說愛情是「雙向奔赴」，有來有往才能讓彼此的越磨合越好、感情更加深，但以下這三大星座男卻剛好相反，如果女生很熱情、大方，就會很難走進他們心裡，越冷淡對待反而更吸引他們。

星座。（圖／netflixkr IG）

TOP 3：水瓶座

水瓶座在感情之中是非常隨緣，不走常規，他們愛上一個人往往都是一件很難以理解的小事，就會瞬間迷上對方，但是表面上卻絲毫不會展露一點，而且如果妳釋出好感、任何時候都體貼呵護，反而會讓他們潛在的「受虐體質」無處安放，越虐越難得到，他們的征服心就會越強。

星座。（圖／netflixkr IG）

TOP 2：摩羯座

摩羯座在感情裡面非常理性，從來很難讓自己的心境顯現於外在之中，加上性格是有主見的，只要自己看不上、無法動心的對象，打死都不會想在一起，尤其是那熱情外向一點都藏不住感情的人，通常不會對他們胃口，最好是態度越高冷、能獨立自主的女性，他們才會青睞，當然越容易被吸引。

星座。（圖／netflixkr IG）

TOP 1：雙子男

雙子座的男生很懂得察言觀色、異性緣也很好，他們很懂得在花花世界裡面於不同對象中周旋，因為他們是好奇、喜歡有趣事物的個性，所以比起自動貼上來自報家門的對象，喜歡欲情故縱、忽冷忽熱的另一半才會讓他們更想全身心投入，得不到的東西更想要。

關鍵字：

星座, 愛情

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