「5中3」代表你是「代謝症候群」　罹患腦中風、心臟病機率恐大增

▲肥胖是代謝症候群的高危險族群。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

代謝症候群患者易罹患慢性病，依據世界衛生組織指出，全球每年有4100萬人因罹患慢性病死亡，相當於全球死亡人數71%，營養師高敏敏分享以下5項因子若符合3項即可判定為代謝症候群患者，趁早開始調整飲食、作息還來得及。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）

#腰圍大

男性的腰圍≧90cm(35吋)、女性腰圍≧80cm(31吋)，其實腹部肥胖就代表內臟脂肪堆積過多，也就容易導致代謝異常。

#血壓高

收縮壓≧130mmHg或舒張壓≧85mmHg，或是正在服用醫師處方高血壓治療藥物。

#空腹血糖偏高

空腹血糖值≧100mg/dL，或是正在服用醫師處方治療糖尿病藥物。

#空腹三酸甘油酯偏高

三酸甘油酯≧150mg/dL，或是正在服用醫師處方降三酸甘油酯藥物。

#高密度膽固醇偏低。

男性<40mg/dL、女性<50mg/dL。



若你符合三項以上，代表你為代謝症候群患者，成因大多是因不良生活型態和遺傳因素導致，營養師高敏敏指出，若你的飲食習慣時常低纖、高糖、高油、過量飲酒，容易導致內分泌失調、血糖上升；家中若有高血壓、糖尿病、高脂血症的家人，更可能導致代謝症候群，另外胰島素阻抗也可能使血液葡萄糖不容易進入細胞內，導致身體代謝出問題。

營養師也提醒，若是放著代謝症候群不管，你將比一般人增加6倍糖尿病風險、4倍高血壓風險、3倍高血脂風險、2倍心臟病及腦中風風險，容易變成一輩子的慢性病。

▲多吃蔬果攝取足夠纖維質。

想要遠離代謝症候群，可將健康飲食口訣「三低一高」記下來，三低代表著低油、低糖、低鹽，一高就是高纖，也就是多吃蔬果。

另外一天至少運動30分鐘、不抽菸也減少酒精攝取、適當發洩自己的壓力，若沒辦法改善壓力，建議可以找醫師或是心理師求助、每段時間做一次健康檢查，及早發現問題，別一不小心就步入高風險族群。

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