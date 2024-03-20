fb ig video ETtoday search mobile

貴不等於有用！皮膚科醫師曝「有效抗老」5大關鍵：早C晚A再+1

>

▲▼ 皮膚科醫師教有效抗老5大關鍵 。（圖／翻攝IG,達志示意圖）

▲皮膚科醫師分享「有效抗老」保養的5大關鍵。（圖／翻攝IG@thanks_kim、@innisfreeofficial）

記者張毓容／綜合報導　圖／翻攝IG@ahc.official、@innisfreeofficial、達志示意圖

為了擁有好肌膚、老得慢一點，很多女生都很重視抗老，就算花大錢買保養品、做SPA都在所不惜，但抗老保養不是貴就有用，做對關鍵才更有效。皮膚科醫師劉秀麗就分享「有效抗老」的5大關鍵，不只要選對保養品搭配，還有防曬、飲食、生活習慣等也都要跟上，才能從根本最好抗衰，維持年輕好狀態。

▲▼ 皮膚科醫師教有效抗老5大關鍵 。（圖／翻攝IG,達志示意圖）

＃做好防曬

紫外線會傷害真皮層纖維母細胞的膠原蛋白，想抗衰老就不能忽視防曬。在防曬上，劉醫師建議參考「ABC防曬原則」，若是使用防曬乳等產品建議可塗抹物理防曬霜，或者溫和的物化混合防曬產品。

A（Avoid）避免曬到：不被曬到就是最好的防曬。

B（Block）遮擋：首選硬防曬，像是戴上帽子、防曬衣褲或撐陽傘等。

C（Cream）防曬霜：在「A」、「B」項不能滿足時，則要採用「C」補足。

▲▼ 皮膚科醫師教有效抗老5大關鍵 。（圖／翻攝IG,達志示意圖）

＃抗老保養搭配

劉醫師表示，可以把皮膚簡化想像成3層，表皮抗皺需要A醇類產品；中間一層需要有強韌的膠原蛋白細胞，撐起肌膚彈性；最下方一層，需要提升代謝循環，改善皮膚暗沉，若保養品只針對其中某一層，皮膚的年輕感就很難有整體綜合性的提升。所以想要用綜合性產品的，建議選擇添加有A醇類、胜肽等成分的產品，就能減少使用的保養品項、精簡護膚，又能較全面地抗老。

如果手邊的保養品比較多，劉醫師也給了一套建議搭配組合：「早C晚A」再搭配B5精華，抗老同時修護保濕更安心。如果肌膚耐受度不錯的人可以這樣用，早上用含有維生素C的精華，抗氧化輔助抗老，之後疊加B5精華；晚上則用A醇產品＋B5精華，緩解A醇帶來的乾燥不適。

＃醫美療程搭配

醫美的抗老療程上，建議可以先定期試試光學類項目，再配合一些家用美容儀即可，但如果肌膚下垂鬆弛嚴重，就需要給專業醫師面診諮詢。

＃注意飲食

日常飲食上可多吃點番茄、青花菜、深海魚類和柑橘、檸檬等食物，少吃米飯、澱粉類食物，盡量不吃高糖食物，養成低GI飲食的習慣。

▲▼ 皮膚科醫師教有效抗老5大關鍵 。（圖／翻攝IG,達志示意圖）

＃養成運動習慣

劉醫師表示，運動帶來的抗衰老效果不比護膚差，建議每周做2～3次有氧運動，每次最好半小時以上，像是跳繩、游泳、快走都是不錯的選擇。

最後劉醫師也提醒，沒有任何保養品或是醫美療程可以快速逆齡，所以從日常生活中做好延緩衰老的工作也很重要，讓肌膚的「青春」流失得慢一點。

關鍵字：

保養, 護膚, 老化, 衰老, 抗老, 延緩老化, 關鍵, 秘訣, 飲食, 食物, 防曬, 生活習慣, 皮膚科醫師, 醫師

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

無印良品「無線行動充電器」台灣開賣！　2024亮點商品一次看

無印良品「無線行動充電器」台灣開賣！　2024亮點商品一次看

中部獨家！旭集進駐台中大遠百　比肩鼎泰豐做兩大餐飲頭牌

中部獨家！旭集進駐台中大遠百　比肩鼎泰豐做兩大餐飲頭牌

看似省錢　實際上卻「更花錢」的6個行為

看似省錢　實際上卻「更花錢」的6個行為

《低谷醫生》暖心金句給人力量：比起優秀的你，我更喜歡健康的你 3個問題的回答都是「Yes」　代表你是個幸福的人 感情中最難搞定的3大星座！Top 1追求完美愛挑剔　雙標對人難相處 你看待事情是有大局觀還是情感派？一張圖解析分析角度 「5個徵兆」代表你已處於過度疲勞　現在改變生活步調來得及 朴信惠《低谷醫生》結局甜嫁朴炯植！同牌婚紗竟在真實婚禮也穿過 Dyson推出首款洗地機WashG1　乾濕混合髒物一次清

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面