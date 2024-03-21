不菸也得肺癌？營養師點名「飲食3重點」教你遠離癌症

▲高溫炒菜的油煙也是導致肺癌的危險因子之一。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

肺癌位居台灣十大癌症榜首，很多人不吸菸也會得肺癌，營養師高敏敏點名「肺癌飲食三害」，加工肉、紅肉也在其中，想要身體健康，就從吃對東西做起！

#肺癌家族病史

爸媽、兄弟姐妹、子女中，若有人罹患肺癌，則有可能是高危險族群，可能是遺傳或生活在相似的致癌環境中。

#變異基因

研究發現，華人肺腺癌與高風險遺傳因子YAP1變異基因有很大的關聯，尤其女性罹患機率會更高。

#長期接觸致癌物質或肺部病變

例如柴油引擎、廢棄、石綿、重金屬物質（鉻、砷等等），皆有可能提高罹肺癌機率。

#吸菸、二手菸

世界衛生組織透過研究發現，吸菸的人罹患肺癌的機率比一般人高30倍，而長時間處在二手菸環境的人，罹肺癌機率比沒接觸的人多了30％。

#油煙

女生肺癌很有可能與烹調產生的油煙有關，尤其是高溫炒菜、油炸的方式更會產生致癌物。

#污染源懸浮微粒

例如工業廢棄、汽機車廢氣、石化燃料等等，懸浮微粒已被列為第一級致癌物，如果長時間處在有懸浮微粒的環境，會大大增加罹癌風險。

除了以上肺癌危險因子，營養師高敏敏也列出「飲食3重點」，跟著做讓你遠離肺癌。

1.少吃紅肉、加工肉

加工肉品已被癌症研究中心列為第一級致癌物，而紅肉被列為第二級A類致癌物，建議還是少吃為妙。

2.避免飽和脂肪、精緻糖

飽和脂肪酸攝取和肺癌風險正相關，且肥胖者也會提高罹癌的機率，而精緻糖也會造成身體處於發炎狀態。

3.適當縮短烹煮時間

避免高溫長時間烹調，如：油炸、燒烤、煙燻、煎炒，易產生致癌物質，建議以蒸煮、燉滷的方式烹調。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）