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理解「黃金90分鐘」概念　關掉大腦讓你整晚好眠

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▲▼睡眠好處。（圖／Unsplash、Pexels）

▲用4個簡單的方式提升睡眠品質。（圖／pexels、pixabay、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

失眠或睡眠不佳，在現代的社會很常見，偏偏睡眠又是修復身體與心靈的最好時刻，若你長期覺得疲倦或提不起精神，不妨了解一下黃金90分鐘的說法，試著用4種簡單的作法找回你的良好睡眠。

黃金90分鐘指的就是第一個「非快速動眼睡眠時期」，在非快速動眼睡眠時期身體就進入深沉睡眠，在一夜的睡眠中，非快速動眼睡眠和快速動眼睡眠會反覆交替四到五個周期，首個週期可決定之後的睡眠品質。

▲鬧鐘,失眠。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

提高體溫
當皮膚溫度與核心溫度接近時，我們會感到容易入睡，所以在睡前提高皮膚溫度，是最自然的做法之一，沖個熱水澡或是泡個澡，亦或泡腳讓身體感覺溫暖，在皮膚溫度逐漸將低，慢慢接近核心溫度時，就會有睡意。

▲泡澡的好處。（圖／取自pixabay、pexels）

關掉大腦
回想一下，如何的情境下會讓大腦想睡？「單調跟無聊」就是關鍵字，選擇一本無聊但你想把它看完的書，無聊的電影或影片，讓大腦吸收較少的資訊，自然會喚起睡意，所以放下手機去查讓你興奮的新鮮事，讓大腦放空吧。

▲閱讀,書本,看書。（圖／unsplash）

儀式開關
建立一個睡前的儀式，像是做瑜伽、洗澡、閱讀然後關燈睡覺，讓身體習慣這個過程，注意一些小地方，讓身體與大腦感受，如點相同的香氛蠟燭、換上同樣的睡衣也是關鍵。

▲睡眠。（圖／pexels）

起床時機
既然非快速動眼睡眠和快速動眼睡眠會反覆交替，就以90分鐘為周期，把鬧鐘設在快速動眼期時甦醒，會比起在深沈睡眠被叫醒要來的快回神，不然一整天都會覺得睡不飽，建議起床時間可在開始睡的6小時或7個半小時後。

▲▼鬧鐘,睡覺,賴床,枕頭,手機。（圖／取自免費圖庫pexels）

關鍵字：

睡眠, 黃金90分鐘, 失眠, 睡眠品質, 健康

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