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運動員代言美妝吸人氣！王齊麟擔任台灣DIOR美妝大使

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▲▼王齊麟擔任台灣DIOR大使。（圖／品牌提供）

▲人氣運動員代言美妝掀開新篇章。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

奧運、世界12強棒球賽中台灣選手拿下佳績，掀起了一波運動員熱潮，迪奧今（20日）邀來羽球奧運金牌得主王齊麟擔任台灣形象大使，而旅美棒球選手先前也出席代言All Saints香水，吸引一票粉絲相隨，超強人氣無法擋。

▲▼王齊麟擔任台灣dior大使。（圖／品牌提供）

▲王齊麟出色表現備受DIOR青睞。

台灣DIOR BEAUTY宣布2025年度形象大使由台灣羽球奧運金牌得主王齊麟擔任，品牌看中他堅毅不拔的精神、卓越的運動表現與陽光自信的形象，和DIOR的品牌精神「堅持卓越，追求極致」不謀而合。

王齊麟表示：「迪奧一直是我心目中優雅與創新的象徵。能成為DIOR BEAUTY台灣形象大使，我感到無比榮幸，也希望透過這次合作，將運動的力量與迪奧的極致美學，傳遞給更多人。」

▲▼林家正香水。（圖／記者曾怡嘉攝）

▲旅美金牌棒球選手林家正帥氣有型，吸引一票粉絲追隨。（圖／記者曾怡嘉攝、品牌提供）

旅美金牌棒球選手林家正也卸下棒球裝，首次以個人名義參加英國時尚品牌香水亞洲首發會，高中就前往美國求學的他分享，自己私下有噴香水習慣，就連球場置物櫃都會放香水，噴完香水讓自己變得更有自信。

林家正表示，球賽前也會噴上香水，聞到舒服的味道，不只讓自己心情愉悅，整個人也會變得更有自信。他透露最愛的是皮革香味的香水，因為這個味道會讓他聯想到他的皮革棒球手套。

關鍵字：

運動員, 迪奧, 羽球, 棒球, 代言, 王齊麟, 林家正

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