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薄霧唇正夯！YSL鎖吻霧唇釉化為誘人色彩、媚比琳液態唇泥必收

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記者曾怡嘉／台北報導

早春薄霧唇正夯，抹在唇上無負擔，柔霧卻不顯唇紋，讓雙唇看起來更高級，YSL推出奢華印記鎖吻霧唇釉、開架品牌媚比琳也祭出超萌的泰迪絨霧液態唇泥，女孩可依預算入手最新唇彩。

▲▼薄霧唇正夯！YSL鎖吻霧唇釉化為誘人色彩 。（圖／品牌提供）

▲YSL 奢華印記鎖吻霧唇釉，7色，各1,650元。

YSL推出奢華印記鎖吻霧唇釉共有7色色選，柔霧保濕遮蓋力強，不顯唇紋之外，絕美調色將柔焦霧面展現不同飽和色調，無論是時尚百搭赤裸色選、玫瑰嫩粉色系、輕快橘紅色系、或是顯氣勢的嗆辣紅色系，此系列都能找到。

▲▼薄霧唇正夯！YSL鎖吻霧唇釉化為誘人色彩 。（圖／品牌提供）

▲模特兒使用色#231 杏裸玫瑰。

▲▼薄霧唇正夯！YSL鎖吻霧唇釉化為誘人色彩 。（圖／品牌提供）

▲模特兒使用色#216 甜粉主宰。

添加70%保養配方，使唇釉質地如奶霜般絲滑舒適不乾燥，讓時尚的薄霧嘟唇維持全日柔軟嬌嫩舒適感，主打輕薄網膜科技包覆高濃度顯色粒子，形成如薄霧般超薄唇膜，一抹將薄霧唇釉彷彿透膚襯衫般幻化為唇上的誘人色彩，

▲▼薄霧唇正夯！YSL鎖吻霧唇釉化為誘人色彩 。（圖／品牌提供）

▲媚比琳 泰迪絨霧液態唇泥

媚比琳也推出薄霧妝感的泰迪絨霧液態唇泥，首創全新空氣感的液態唇泥質地，以創新質地與半飽和的絨霧妝效，上唇後快速擁有柔焦且擁有長時間持色，泰迪絨霧液態唇泥共擁有6款色選，可鹽可甜，人人都能找到專屬唇色。

▲▼薄霧唇正夯！YSL鎖吻霧唇釉化為誘人色彩 。（圖／品牌提供）

▲#30紅絲絨泰迪擦起來相當顯白。

色號 #25蜜桃絨泰迪，以清新蜜桃色展現自然偽素顏，輕鬆駕馭日常場合；而溫柔的#60玫瑰茶泰迪則帶來低調優雅的玫瑰色，輕抹即刻提升氣色，讓雙唇更顯動人；#75砂糖橘泰迪的橘紅色是元氣滿滿的必備選擇。而適合秋冬季節感的#15牛奶糖泰迪，低調中帶有質感的牛奶糖棕色則散發著溫柔且知性的氛圍。

關鍵字：

唇彩, 唇釉, 泰迪絨霧液態唇泥, YSL, 媚比琳

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