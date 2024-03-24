少吃也沒瘦？營養師曝減脂期「3種NG食物」：第2最好別碰

▲營養師提醒想成功減脂，有3種食物要注意。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

你是不是每次減肥都很認真，但老是減肥失敗？或是瘦沒多少又復胖？可能是你忽略了一些減脂期「NG食物」，一直吃當然瘦不了。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享減脂期要注意的3種食物，想成功瘦身要盡量避免攝取。

＃果糖含量高的食物



蕭瑋霖建議，平時在吃東西前，可以看一下食品的成分，如果成分裡含有果糖，最好都不要碰，已經有很多研究發現，果糖與內生性脂肪的合成是有關的。所以想成功減脂瘦下來，一定要避免汽水、奶茶等含有果糖的飲品或者是甜食。

＃飽和脂肪酸含量高的食物



像是用豬油、牛油烹調的食物，或是使用肥肉製成的料理，都含有大量的飽和脂肪酸。而飽和脂肪酸跟血液中膽固醇的增加有關，且也有研究發現，高飽和脂肪酸的飲食型態會造成體重和體脂的增加，所以減脂期更要避開。

＃體積小的加工食品

像是餅乾、薯條或是水餃等食物體積小、好入口，但其實這些食物都是加工過的精緻澱粉，會越吃越餓。另外，像是洋芋片不僅體積小，鈉含量又高，這種餅乾通常熱量密度很高，而且一不小心就會吃很多，所以吃下的熱量就跟著高了。而且鈉含量高又容易水腫，水腫很有可能就是造成你在減脂期體重浮動的原因之一。

