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防癌從飲食開始！營養師籲「少吃5種食物」：愛吃炸物要小心

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▲▼ 營養師教少吃5類食物遠離癌症 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師提醒，平時少吃5種食物幫助遠離癌症威脅。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

癌症已連續超過40年都是台灣十大死因之首，不僅罹癌人數日漸增多，就連罹癌年齡層也逐漸下降。營養師谷傳玲就指出，不健康的飲食習慣是癌症的潛在誘發因素，想要遠離癌症威脅，最有效的方式就是從飲食方面來控制，像是以下5類食物平時要少吃。

▲▼ 營養師教少吃5類食物遠離癌症 。（圖／示意圖／達志影像）

＃高油食物、油炸物

谷傳玲建議，在家下廚盡量多使用蒸、煮、悶等烹調方式，少油炸熏烤，尤其要避免反覆用油油炸，這是因為反覆油炸容易產生致癌物像是3,4-苯駢芘，炒菜時可選用不沾鍋，可幫助少放油也不怕黏鍋。

另外，外食時最好少吃油炸物，在外飲食如果料理比較油，就用水過一下再吃。

＃高鹽食物

鹽吃多了不僅容易高血壓，還會增加腦中風和胃癌的風險。為了控制鹽的攝取，谷傳玲建議可以選擇高鉀低鈉鹽，家裡下廚時出鍋前再放鹽，使用限鹽勺量好份量再放，如果用了像是醬油、蠔油等含有鈉的調味料，就少放點鹽巴。

▲▼ 營養師教少吃5類食物遠離癌症 。（圖／示意圖／達志影像）

＃加工肉製品

世界衛生組織下屬的國際癌症研究機構（IARC）早在2015年就將加工肉品列為一級致癌物，有充足的證據顯示加工肉製品會增加致癌風險。

所以像是火腿、培根、香腸、臘肉、肉乾等加工肉品，偶爾吃點解饞可以，但不要常吃。

＃紅肉

像是牛肉、豬肉、羊肉等紅肉，有研究顯示攝取過多會增加男性全死因、第二型糖尿病、肥胖和結腸直腸癌的風險。建議畜禽肉每天吃40～75g即可，像是涮火鍋的牛肉片大概3～4片就約有50g。

▲▼ 營養師教少吃5類食物遠離癌症 。（圖／示意圖／達志影像）

＃酒精

喝酒不僅會增加肝臟損傷風險，還會增加痛風、結腸直腸癌、乳腺癌的風險，所以能不喝就盡量別喝。如果要喝，每天酒精攝入量都別超過15g。

關鍵字：

癌症, 防癌, 飲食, 食物, 秘訣, 建議, 營養師

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