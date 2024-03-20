炸排骨熱量超高！營養師教「吃便當5秘訣」減少負擔更健康

▲營養師提醒便當熱量高，教大家健康吃5秘訣。

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝unsplash、pexels

最近《周處除三害》爆紅，連阮經天飾演的陳桂林劇中吃的便當都掀起朝聖潮，網友還分成排骨派、雞腿派，紛紛討論哪個比較好吃。便當也是許多人最常吃的外食，但你知道便當的熱量有多高嗎？知名營養師高敏敏就分享最常見的4種類型便當熱量和健康風險，提醒大家主食盡量少選炸排骨、炸雞腿，她也進一步分享「吃便當5秘訣」，教你把便當吃得更健康。

高敏敏指出，通常菜飯便當有550kcal，依據搭配的主食不同，整個便當搭配出來的熱量會差很多，從她分享的便當熱量排行圖中可以看到，炸排骨便當的熱量很可觀，熱量已經超過一份麥當勞漢堡套餐。而有裹粉炸過的主食，熱量也相對的較高，主要是因為外層都會再裹滿粉再拿去油炸，熱量自然會比原本高出2倍以上。

另外，油炸物對身體的危害也很大，包含以下5大風險。

＃易血管硬化



蛋白質經過高溫油炸後，除了營養會被破壞，尤其維生素、礦物質都會流失，還易形成「醣化蛋白質」，容易讓人體內的血管硬化。

＃恐致癌



高脂肪食物，加上食物經過高溫油炸後，會產生「多環芳香化合物」等易致癌危險因子。

＃易中風



高血脂+高鈉量，容易堵塞、收縮血管，引發中風。

＃容易發胖



外層裹滿粉再經過油炸，熱量會比原本的肉高出2～5倍。

＃增加腎臟負擔



肉品醃過且灑滿調味料，鈉含量過高，會增加身體負擔。

當然，吃便當很便利又划算，有時候就是會想吃，高敏敏也分享吃便當5秘訣，教大家這樣吃吃得更健康、減少負擔。

＃主食選清蒸、汆燙、清燉、滷



減少熱量攝取，負擔更少。

＃白飯少一點



便當餐盒通常會把白飯壓的扎實一點，所以不知不覺就會攝取過多，建議可以減少一點白飯，換成燕麥、根莖類食物或是蔬菜。

＃不要淋滷汁



滷汁通常都高鹽、高鈉，多吃無益。

＃炸物可去皮



因為食材本身已醃製過，本身就很香很美味了，建議把高熱量的部分（炸皮）去除，依然可以享用到美味的料理。

＃配菜多選蔬菜類



配菜建議多選蔬菜類，例如炒菠菜、燙高麗菜等等，避免醃漬品、加工食品，增加膳食纖維的攝取，幫助排便。