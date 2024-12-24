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便利好攜帶！「小旅行必備」　護唇膏還能當作萬用膏使用

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記者曾怡嘉／台北報導　圖／品牌提供

年末將至，不少人會趁此時來個小旅行，這時候攜帶的保養品更該精簡化，才不怕佔空間，建議挑選小容量又或是多效all in one產品最適合。

▲▼旅行美妝。（圖／品牌提供）

▲LIP Intimate Care 唇淨輕巧旅行組，1360元。

精選兩款台灣女孩最愛的沙棘芳枸葉 & 益生元平衡護理油，打造小容量30ml限定規格，適合隨身攜帶。不論是國內外旅行、日常外出都能帶來隨時隨地的自然植萃呵護。

▲▼旅行美妝。（圖/品牌提供）

▲L:a Bruket 309 薄荷急救護唇棒，14g，650元。

添加薄荷精華，在壓力時刻帶來清涼的體驗，專為緊張時刻需調整呼吸、冷靜思緒而生。當生活變得忙碌時，309 薄荷急救護唇棒能幫助找回專注及穩定。清新的薄荷香氣能在壓力情境中重新調整心態，當肌膚、指緣乾荒時也能當作萬用膏使用。

▲▼旅行美妝。（圖／品牌提供）

▲Melvita 粉紅胡椒美體油隨行版，990元。

粉紅胡椒美體油於初冬之際推出限量隨行版 50ml，更適合隨身攜帶塗抹，富含來自法屬留尼旺島粉紅胡椒小纖果，再結合黑胡椒果油加強緊實細緻肌膚、蔓越莓果油擁有良好抗氧化特性，保護肌膚並使其更有彈力光澤

▲▼旅行美妝。（圖/品牌提供）

▲NEOM迷你蠟燭組，1,080元。（包含皇家奢華、舒緩恬睡、幸福愉悅、清新甦活香氛蠟燭，4款氣味各20g）

蘊含4款迷人的香氛蠟燭，全新設計為方便攜帶的精巧尺寸，特別推薦於旅行期間隨身使用，更是佳節的別緻贈禮。

▲▼旅行美妝。（圖／品牌提供）

▲Aesop 啟程旅行組，2,050元。（包含賦活手部乾洗清潔露 50ml、賦活芳香護手霜 15ml、藍甘菊保濕面膜 15ml、
瞬間滋潤噴霧 50ml、雪松橙香護唇膏 9ml、漱口水 50ml、牙膏 10ml）

啟程旅行組小巧便攜，包含來自護膚、身體保養和個人護理系列的七款必備旅行裝產品，這些產品全部符合攜帶液體登機方面的國際規定。這款組合有助於清潔和滋潤雙手，為肌膚提供最佳保濕，維護口腔衛生，並為心靈和感官帶來慰藉。

關鍵字：

旅行, 保養品, 隨身攜帶, 壓力紓解, 美體油

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