安格斯12星座一周運勢12／23 -12／29　牡羊的意見成為關鍵、天秤人氣王

Text／Marie Claire美麗佳人 Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

牡羊座這周多了太陽十宮的大能量助威，能帶來金錢與成就上的推力，特別是與長期規劃或重要決策有關的場合，你的意見將成為關鍵。感情上同樣開紅盤，單身羊有機會因工作圈或某個與事業相關的活動認識到具吸引力的對象。而正在穩定關係中的你，則需要平衡事業野心與感情需求，伴侶可能需要你更多的陪伴喔！

金牛 4.21～5.20



金牛座在感情中總是略顯壓抑，再E的人遇見難解的戀愛習題也會變I，不想唉唉叫就要更懂得細心理解心上人、情人的需求，單身者如果持續卡在過去的情感傷中，就難以投入新戀情，得適時給自己一個心靈上的大掃除！這段時間與家庭成員之間的相處也需要更多耐心，家人感情轉好，將能順勢帶旺其它運勢喔！

雙子 5.21～6.20



雙子座這周對感情有更多反思的空間，愈到年底愈有一小波「回顧潮」，可回頭檢視過往的戀愛經歷，從中找到未來的方向與靈感。有伴侶的雙子，與對方的溝通會圍繞在某些難以克服的現實層面，你得像個大人思考與取捨。年底這段時間能與好友有不少熱絡互動，只是某些人表面上與你默契滿滿，其實潛藏誤解，得仔細注意。

巨蟹 6.21～7.21



雖然是陰陰冷冷的冬天，不過巨蟹座這周感情暖熱如夏，戀愛中的巨蟹，與伴侶有許多靈魂契合的地方，兩人對話變得更深刻而感性，特別是針對未來計劃的討論，能有進一步的幸福共識。單身者則出現來自職場或生活圈的新緣分，值得關注！年底建議多留意自身健康，尤其是過度勞累可能讓你無法專注於生活目標。

獅子 7.22～8.22



本命宮中的火星逆行，為獅子座大環境增添了許多不確定性，成敗就在一線間，感情中顯得起伏不安。曖昧中你，可能會因對方的忽冷忽熱感到困惑！而穩定交往的獅子則需小心情緒化行為破壞彼此的和諧。這周也要避免強行主導群體決策，否則容易引發不必要的爭執。建議找些時間整理自己的心情，留點空間與自己對話。

處女 8.23～9.22



愈是一片溫暖浪漫的季節，處女座的理性腦反而愈發達，加上木星逆行影響，愈小的事記得愈清楚，這周對感情的態度更加謹慎，需要重新定義愛情的價值，試圖釐清自己的初衷。戀愛中的處女座，也可能面臨被壓抑許久的感情矛盾，彼此真誠的對話是唯一的解藥。除此之外，與朋友的相處大致融洽，但有時你的過度挑剔會讓對方感到壓力。

天秤 9.23～10.22



雖然低溫寒冬大大降低了天秤座的活力，不過有金星順行的溫柔呵護，天秤反而愈懶愈有魅力。透過無國界的網路，單身者的戀愛行情將更為開闊，幽默又不失禮貌的表達方式會是你的亮點！穩定關係中的天秤，則能藉由浪漫的年節氛圍增進感情，此時你的說話藝術將能發揮得淋漓盡致，帶動人際直逼人氣王寶座。

天蠍 10.23～11.22

金水相合為這周天蠍座帶來了厚實的能量，特別是人際與感情互動上，年底這段時間有助於修復感情中的誤會心結，也是解決爭端的絕佳時機。單身天蠍則要把眼光放遠，某個遠距離的對象可能對你產生深刻影響；朋友相處也注意不要過於防備，敞開心胸、開誠佈公將更能讓你與人建立出深厚的革命情感。

射手 11.23～12.21



拔除了星盤中的幾顆逆麟後，射手這周堪稱人際之王，溝通中表現得特別流暢且自信，人際互動更暖如冬天小太陽！單身射手能在人群中結識到氣質清新活潑的對象，投緣的知音、玩樂夥伴人數大大增加！這段時間朋友之間的支持讓你感到溫暖而振奮，就算生活小不如意，也能在新舊朋友的開心互動下重拾熱情靈魂！

摩羯 12.22～1.19



太陽繞了一圈又回到摩羯本命宮位，迎來能量全面提升的時刻。這周的你能從小確幸中收復遺失的自信與幸福感，不論是薪資調整、額外收益，還是資產增值，都有可能帶來意外驚喜。感情上，單身者展現的穩重與決心會吸引特別認真的對象靠近；穩定交往中的摩羯，則可能與伴侶就財務計劃或共同目標進行深入討論。

水瓶 1.20～2.18



浪漫的金星降落到了水瓶座本命宮，默默軟化了向來理性又倔強的瓶座，這周的你感情上擁有令人羨慕的桃花氣場。單身者「不吵不相識」會以十分特別有趣的方式遇見命定之人，而戀愛中的水瓶，適合與伴侶一起體驗冬季裡各種慶典活動，將能重新活絡彼此的關係。這段時間你的魅力將是讓朋友們倍感親近的秘密武器。

雙魚 2.19～3.20



土海合相帶來一股「順能量」，也能為這周雙魚送來暖烘烘的情感，近期的你與伴侶溝通能更契合，少了過去尖酸猜疑，彼此更能表達內心深處的想法。而對單身者來說，某些意外的對話可能會打開新的情感契機，甚至是異地戀的可能性！你的同理心將能讓朋友願意向你傾訴，但需注意別過度消耗自己的情緒能量。

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