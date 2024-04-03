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提早養成5個好習慣　早起先喝一杯溫水、存點錢改變生活品質

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文／女子學

「擁有好習慣，生活才會越過越好。」我們擁有的習慣，除了原本出於本性的之外，很多時候都是年紀到了，不得不去養成的習慣。而若是一些習慣能在年輕時就擁有，不只生活能維持得更好，很多目標也能即早達標。

這篇文章將分享幾個適合提早養成的習慣，除了檢視自己是否做到外，還沒有這些習慣的讀者們，也可以試著開始養成。

1.早起先喝一杯溫水

小時候起床總是直接吃早餐，長大後才知道先喝水才是最好的。在早晨空腹喝水，不僅可以幫助身體排毒、促進新陳代謝外，還能減輕胃食道逆流、改善消化不良等症狀，對身體有著許多益處。

▲養成起床先喝一杯溫水，不僅可以幫助身體排毒，也是醒腦的好方法。（圖／Unsplash）

此外，起床喝水這個習慣養成後，也漸漸變成一個早晨儀式感，就像喝咖啡一樣，是個醒腦的好方法。

2.運動

在提倡運動健身的時代，它的重要與益處是眾所皆知，不過，這個習慣能越早養成越好。畢竟，20時多歲的身體素質，會反應在30時多歲的生活上，在年輕時就打好基礎，才能抵抗歲月的消磨。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

而且當開始上班後，其實很難有動力去運動，更不用說是沒有運動習慣的人，要在忙碌的生活中養成新習慣真的不容易。所以在還有體力與自由的時候，開始養成運動的好習慣，日後才能好好繼續維持。

3.存點錢

剛賺到錢時，是最容易花錢大手大腳的時候，一不小心就變成月光族，把辛苦賺來的錢都揮霍光，到一定年紀時，才發現戶頭空空，是件很心酸的事。所以存錢的觀念，一定要早點落實，戶頭有錢，才是真正的自由。

▲存錢的觀念一定要早點落實。（圖／Pinterest，下同）

另外，把一定比例的錢存好後，其他的也要好好利用。學習投資理財，或是投資自己，去創造開拓更多可能性，都是年輕時很好的選擇。

4.寫日記

寫日記這件事，是編輯學生時期的惡夢。從國小開始，剛好都遇到要求寫日記的老師。小時候每天最苦惱的就是不知道寫什麼，但還是得硬著頭皮寫。塵封在抽屜的聯絡簿，紀錄了童年與青春，那些文字格外珍貴。

漸漸的寫日記就成了一個習慣，而且那裡還是個小樹洞，從分享生活大小事，到心情抒發，很多時候遇到不順心的事，只要寫出來就沒事了，這是長大後才發現的美好，也是寫日記最好的收穫。

5.與家人分享生活

年輕時最重視的通常是朋友，大部分外出工作或唸書的人，只會偶爾撥打一通電話給家人，或是過節久久回家一次。多數人即便心繫家人，但卻很少會與家人聯繫。

與家人相處的時間只會越來越少，所以能意識到這點，好好養成這個習慣真的很重要。也許是睡前的一通電話，或是發生有趣的事傳訊息分享，都好過久違的關心問候。

這些就是編輯整理出適合提早養成的習慣，雖然不是那些能做到就能邁向成功的方法，但卻是在檢視一圈生活後，意識到能在年輕時擁有會不錯的好習慣。從小事做起，一起讓生活越來越好。

延伸閱讀

寒冷冬天也別忘了喝水！私推 6 個「無痛」補水法，促進良好代謝

喝水究竟多重要？喝水的 5 個好處分享，把身體由內到外的問題一次搞定！

※本文由女子學授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

女子學, 習慣, 健康, 喝水, 存錢, 早起, 運動

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