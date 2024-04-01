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85度C愚人節買一送一　星巴克數位好友分享最後一天

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▲85度C一杯檸好。（圖／業者提供）

▲85度C一杯檸好今推買一送一。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

今天是4／1愚人節，正好也是一周上班日的開始，85度Ｃ今針對旗下夏日新飲「一杯檸好」，推出買一送一優惠，絕對不是開玩笑，限定一天想嚐鮮的民眾請把握；星巴克其數位活動優惠今邁入最後一天，只要連結特定網站玩遊戲，好友分享優惠立即領，伯朗咖啡館則針對會員有買一送一，今天選一家喝一杯來振奮精神吧！

而另一間咖啡連鎖85度C，則針對4／1推出特別優惠，搭配4/1愚人節上市的一款新飲品「一杯檸好」，推出大杯買一送一優惠，因飲料透明無色，肉眼看第一眼會以為是白開水，等到大口喝下，才會發現原來是酸爽清香的無糖檸檬水，剛好扣上愚人節話題，故針對4／1當天推大杯買一送一，原價41元，當天兩杯特價41元。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

星巴克4／1前推出「歡慶26週年 咖啡旅程尋寶之旅 數位體驗」，只要登入活動網站，完成設計的小遊戲，選擇其中一間門市，就可獲得專屬優惠，買一送一自然是基本款，其他包括第二件5折與搭配優惠也在其中，過程不需1分鐘即可完成，兌換期限為獲券日2天後。

而本次也多了分享優惠，在參加按鍵下方還有一個「分享給好友累計三次，即可獲得驚喜券乙張」的選項，點進去後透過LINE、FACEBOOK進行分享，達到累計次數就能加碼獲得抽獎券，也算是加碼的小確幸。

▲星巴克買一送一。（圖／翻攝星巴克咖啡同好會官方粉絲團）

請注意相關限制包括每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取。優惠品項依各門市現貨為準，不包含蜜桃百香抹茶那堤、星冰樂系列飲料、雲朵冰搖濃縮咖啡、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。不提供優惠門市請看文後列表。

▲星巴克買一送一,路易莎。（圖／業者提供）

路易莎黑卡會員優惠也在2月底宣布續行至4月底，故黑卡會員在上午11點前至店購買特定咖啡品項，可享第二杯半價優惠。

▲星巴克買一送一,伯朗,85度C。（圖／業者提供）

伯朗咖啡館在4月份的每周一推會員買一送一優惠，且全台門市均有提供，會員只要全額以Lounge卡儲值金付費，即可享飲品買一送一優惠。飲品不限品項、容量，結帳金額以高價品計算，另季節限定飲品（1+1、野性黑拿鐵、慵懶白卡布）、手沖精品咖啡（冰／熱）、極品藍山（手沖／小卡布)、單品系列（單品美式／拿鐵／冷萃）、瓶裝飲品、啤酒則不在優惠之列，飲品限結帳當日領取。

星巴克不適用好友分享門市：
松山機場、松機T2、一航廈3F、新二航廈B2、二航廈4F、二航廈5F、二航廈D3、二航管制4F、小港國際站、青埔、六家、烏日、苗栗高鐵、彰化高鐵、雲林高鐵、嘉義高鐵、台南高鐵、左營高鐵、南港車站、南港高鐵、松山車站、台鐵一、板橋車站、中壢休息站、湖口休息站、西湖休息站、泰安南、泰安北、南投休息站、西螺、東山休息站、關廟南、仁德南、仁德北、古坑休息站、草山、花蓮和平、洄瀾、宜蘭頭城、福隆觀海、清境、日月潭、中埔穀倉、奇美博物館、墾丁福華、海生館、花蓮理想、龍門、101典藏。

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