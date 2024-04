2024底妝推薦！蘭蔻零粉感、CLIO小黑盒打造高級感原生美肌

Text/Marie Claire美麗佳人 Photo/Marie Claire美麗佳人

今年新的底妝包羅萬象,從強調水光感的粉底液到奶霧妝感的氣墊都有,隨心所欲打造宛如母胎般的原生美肌!

2024底妝推薦

粉底液

Tom Ford立體光影柔霧高訂粉底液

Tom Ford品牌創辦人Mr.Ford是建築空間設計師出身,特別講究光影的運用與立體結構的對稱平衡,在彩妝上也是如此,對於打造「高級感美肌」有著超乎想像的執著。

立體光影柔霧高訂粉底液擁有奢華且輕盈的質地,能輕鬆推勻,呈現霧面柔焦的妝效,為肌膚帶來天生般的柔嫩感。

當中擁有柔焦微粒粉末能散射光線,為肌膚帶來立體光影,同時能有效控油。玻尿酸則能持續保濕,並為肌膚建立保護屏障,全方位打造奢華霧感陶瓷肌。

蘭蔻零粉感超持久粉底



說到持久型粉底,許多人心中一定會想到的就是蘭蔻零粉感。今年春夏蘭蔻零粉感超持久粉底全新升級,注入了81%的保養成分,且運用新科技,持妝、保濕和遮瑕全方位升級。

成分中全新添加了玻尿酸、辣木籽植萃精華、益生菌以及維他命E等81%的保養成分,讓粉體的保濕力更強大、妝感更貼膚,是乾肌也能用的持久粉底。

遮瑕力的部分則靠超微粒柔霧粉體,打造折射光線、柔焦毛孔的效果,控油珍珠微囊則針對後續出油狀況調整,達到零暗沉的效果;最後是氣凝持妝鎖水網幫助粉體在臉上迅速成膜,達到輕盈服貼持久的妝效。

全新上市的零粉感粉底精心調製了14款最適合亞洲膚色的色選,從冷調、暖調到偏粉、偏黃,各種色調通通有。除此之外,更運用AI技術打造線上選色儀,挑選好喜歡霧面或光澤妝感之後,AI立刻精準推薦2種色號!最適合和最想要的色號一次滿足。

M·A·C 超持妝濾鏡粉底液SPF25/PA++



M·A·C明星底妝升級登場,全新推出暱稱「詐片粉底」的超持妝濾鏡粉底液,從包裝、成分到質地都升級,主打輕薄的柔霧無瑕妝效,打造零濾鏡、不修圖也不怕的美肌。

這次升級主打全新專利液化科技(PRO FLUID TECHNOLOGY ™) ,指的是經特殊處理提高粉體含量,更同時加強質地水感流動性,以實現高遮瑕力與輕薄妝感;同時蘊含78%保養成分,包含「全新濾鏡防護配方」,以米、橄欖葉萃取及維他命E,進階滋養肌膚;在包裝上也採用可回收材料設計。

特別的是,這款粉底分為國際版和亞洲版,亞洲版本質地色號都更適合亞洲肌膚,多達16款特調色選,一定能挑到自己的命定色。

MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕活潤精華粉底液



MAKE UP FOR EVER 2024年改版升級廣受好評的Reboot粉底液,推出「能量粉底」粉無痕活潤精華粉底液,粉底注入86%的強效活潤精華配方及HYDRA-SKIN BOOSTERTM,親膚成分將玻尿酸與水潤精華緊緊鎖住。

許多人挑選光澤型粉底液時仍顧慮遮瑕力不高,能量粉底延續HD SKIN粉無痕系列對「仿真肌」的堅持,在創造保濕薄透的質地時,依然保有良好的遮瑕力,簡單一抹即遮住臉上瑕疵,在高清鏡頭下打造水潤、光澤又飽滿的好命肌膚。

台灣精選16款色號,全色系涵蓋中性色調、暖色調及冷色調,任何膚色都能挑選到適宜的色號。分別為:#1N00、#1R00、#1Y00、#1N06、#1R02、#1Y04、#1N10、#1R12、#1Y06、#1N14、#1Y16、#2Y20、#2N22、#2N26、#2R34、#4R76。

Giorgio Armani亞曼尼設計師水燦光影粉底



Armani Beauty「高訂藍瓶」設計師水燦光影粉底原先在2019年推出,如今再升級登場。

這罐主打水光與光澤感的粉底液,當中最重要的就是加入「普魯士藍聚光粒子」,把後台專用的普魯士藍光色彩粒子延伸到日常,透過光學理論校正蠟黃暗沉,結合珠光折射粒子完美打光,讓大家擦了以後彷彿人間行走反光板,自帶高訂裸光。

裡頭還有保濕玻尿酸深入肌底補水,協同多重神經醯胺在上妝同時鞏固肌膚屏障,確保水分牢牢鎖住,當肌膚自帶原生水光也不怕反出油狀況。

設計師水燦光影粉底瓶身延續Giorgio Armani底妝圓管斜切黑色瓶蓋,腰身鑲嵌普魯士藍GA logo,一共推出10色,分別為:#1、#1.5、#1.75、#2、#2.5、#2.75、#3、#4、#5、#7。

ALBION妃思雅高奢精華粉底SPF25/PA+++



屬於ALBION中高階的妃思雅系列推出「高奢精華粉底SPF25/PA+++」主打以奢華保養功效結合完美遮瑕力,上妝後使肌膚的紋理光滑細膩,感覺肌膚有如天生般的完美無瑕。

當中更奢華添加了ALBION最高端商品「銀座之霜」及妃思雅晶湛永恆系列採用的最高規格保養成分,包含大馬士革玫瑰水、石榴果精萃、白松露精萃、蜂王乳精萃、香草精萃、辣木籽油、摩洛哥堅果油,活躍肌膚新生機能。

宛如精華液般的質地,更能無縫貼合肌膚並能隨著臉部各種表情運動,讓完美妝容持久一整天。

氣墊粉餅



雅詩蘭黛粉持久完美鎖妝氣墊粉餅SPF45/PA+++



雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底全新變身成升級的「粉持久完美鎖妝氣墊粉餅SPF45/PA+++」,主打防水X控油X抗汗,一拍擁有時下韓妞們最愛的「幼態柔霧光」,還強調是最持妝的氣墊粉餅!

鎖妝:延續粉持久系列經典的「超微米控油粉末」與「獨家三秒貼妝轉換科技」,零死角填補細紋瑕疵、吸附肌膚多餘油脂不浮粉。

鎖水:全新「雙重保濕鎖水科技」上妝同時為肌膚注入滿滿玻尿酸與甘油分子,超高延展性粉體好推勻,擺脫持久型底妝乾悶不適的刻板印象。

鎖曬黑:防曬係數高達SPF45/PA+++(比粉持久粉底還高),幫助抵禦強烈紫外線。

雅詩蘭黛粉持久完美鎖妝氣墊粉餅SPF45/PA+++一共推出六色可選,分別為:#1C0、#1W1、#1W2、#2C0、#2W0、#3W1。

Giorgio Armani完美絲絨持久氣墊粉餅奢黑鱷紋限定版



亞曼尼完美絲絨持久氣墊粉餅以獨特「磁吸仿膚粉體」科技,讓遮瑕粉體細緻如真實肌膚,妝容越拍越精緻,獲得不少人喜愛。

2024年亞曼尼重磅推出「完美絲絨持久氣墊粉餅-奢黑鱷紋」,顛覆過往鮮紅色彩,改以Giorgio Armani高訂時裝秀鱷紋包款La Prima Croco經典元素,讓高訂氣墊穿上奢貴鱷紋皮革,打造時尚與美妝的顛峰之作,誰拿誰時髦。

VALENTINO高訂輕透氣墊粉餅全新訂製外殼



大膽用色一直是VALENTINO最擅長的事,2024年開春再以大膽的色彩趨勢「GREEN STRAVAGANZA 怪美綠」詮釋高調風格,率先推出全新訂製外殼粉餅盒。

靈感來自VALENTINO高訂大秀的亮片刺繡設計,讓氣墊盒外殼成為最高調的時尚宣示。

高訂輕透氣墊粉餅以獨家專利「原生光感科技」打造讓肌膚底層透出宛若天生好膚質,擁有服貼高遮瑕、持久霧光感的特色。

在怪美綠之後,VALENTINO再推氣墊外殼限定色傲慢粉、躁動黑,既甜又酷充滿態度。

YSL恆久完美霧光氣墊粉餅高訂菱格版

2022年夏季SAINT LAURENT首次亮相的「ICARE」購物包款,採用柔軟的納帕小羊皮製作,輔以細緻的菱格絎縫工藝加上巨型logo,率性又時尚的法式魅力,成為現今最受歡迎的熱門話題IT包。

YSL 2024年就最受矚目的菱格紋元素穿在霧光氣墊上,推出「恆久完美霧光氣墊粉餅高訂菱格版」,在極致精緻細膩的衍縫細節中,展現奢華大膽自信。

恆久完美霧光氣墊粉餅擁有獨家「水霧光遮瑕分子」以保濕水精華包覆霧光粉體,透過光感折射精準修飾毛孔瑕疵,呈現宛如原生的無瑕膚質。史上最輕「超持久奈米微粒」可吸附四倍重油脂、抵抗汗水出油,悶熱潮濕氣候下依然全天不脫妝、不浮粉。

還有高達94%保養精華,包括珍稀茉莉花萃取使妝容長時間明亮不暗沉,加上「聚谷氨酸」注入媲美500倍玻尿酸的高效保濕力,「天然植物角鯊烷」讓肌膚呈現如高級絲緞般柔嫩平滑的細緻膚觸,和維他命B3精華舒緩肌膚,三大養膚成分打造高質感底妝同時悉心呵護養膚,可以說這塊氣墊從高訂包裝到妝效都是最值得炫耀的時尚單品。

PONY EFFECT絕對持久無瑕氣墊粉餅升級版

PONY EFFECT 2017年推出擁有超強遮瑕的霧面氣墊「小金磚」絕對持久無瑕氣墊上市至今在全球熱銷百萬顆,2024年重磅升級,同樣專為油肌與混油肌設計。

這次主打「粉體升級」,變成專利0.25微米遮瑕粉體(0.25微米約為髮絲直徑的400分之一),輕薄無痕貼膚,一拍修飾痘印、泛紅,毛孔斑點,連鼻翼、眼尾等都不必擔心顯紋卡粉,妝感也從極霧光變成柔霧光,接受度更高。

另外還多了SPF40/PA++防曬係數,全面防曬抵禦陽光侵襲。以及全新多重綻亮保濕植萃,包含金盞花、鬱金香、月見草與白睡蓮萃取,修護提亮同時調控肌膚油水平衡。

這次升級連包裝都不放過,不沾指紋的全新霧金外殼設計,從包裝開始呼應金牌底妝特點,綻放幼態柔霧光。

蘭芝NEO型塑霧感氣墊EX NEO BAKERY烘焙限定版

蘭芝氣墊每次推出限定聯名款或限定包裝,總會被秒速搶購一空。2024年3月再以最適合濕熱氣候使用的「小薄荷」NEO型塑霧感氣墊EX,推出NEO BAKERY烘焙限定版,以70年代美式鄉村風格為靈感,復古風格好迷人!

氣墊外盒的奶油色,搭配美式街頭國民烘焙美食「蝴蝶餅、杯子蛋糕、法式可頌」等圖案,看起來超級可愛。

有趣的是,這次販售特別採用「驚喜盲盒」的趣味方式,三款款式隨機放置於包裝盒。購買後打開來才會知道拿到哪一款!

NEO型塑霧感氣墊EX主打高遮瑕力,完美撫平肌膚細小毛孔,加上控油抗汗的清爽微霧光妝容,人氣居高不下,這次以兩款最熱賣色號(21明亮、23自然)為主,讓大家都能輕鬆找到對應的適用色號。

同步推出NEO BAKERY烘焙限定版的周邊商品,包括蝴蝶餅、杯子蛋糕的粉撲與一款蝴蝶餅手機支架。

CLIO珂莉奧玫瑰精萃亮采氣墊粉餅袖珍版&Zoom in超持妝柔霧氣墊粉餅袖珍版

近幾年非常流行「小廢包」,但容量有限常常有放不下東西的困擾。

這次CLIO把兩款明星氣墊縮小,以mini尺寸強勢回歸,推出只有5.5X5.5cm、比手掌心還小的袖珍版小氣墊,迷你尺寸超方便攜帶,再小的小廢包都能輕鬆容納。

1.「迷你小粉盒」玫瑰精萃亮采氣墊粉餅

妝效是韓國時下最流行的水光感,集保濕鎖水、細緻遮瑕、持妝於一體,更添加如維他命原B5、洋甘菊水、大馬士革玫瑰花水及八種玻尿酸等護膚成分,讓肌膚由內而外煥發光澤。此外,還特別使用緻密篩網設計,讓粉撲能均勻沾取底妝,綿密乳霜狀質地更能針對瑕疵做細緻遮瑕,上妝又不顯厚重,整體呈現輕盈、水潤、透亮的自然好氣色裸妝感。

2.「迷你小黑盒」Zoom In超持妝柔霧氣墊粉餅

內含高度細緻遮瑕粉末,能更緊密貼合肌膚表面,有效遮飾粗大毛孔、肌膚小瑕疵或泛紅處,即便鏡頭Zoom In也不怕。而且氣墊中添加親膚玻尿酸成分,上妝同時於肌膚表層形成超服貼薄膜,妝感輕盈服貼。

I’M MEME我愛神力氣墊粉餅(奶霧)



I’M MEME 2023年夏天推出「小米餅」我愛神力氣墊粉餅(特霧)後,以霧感高遮瑕、輕盈極貼膚、清爽高防曬、成膜防沾染、持久不暗沉等特色獲得網路與美妝論壇好評,2024年再推出「小粉圓」我愛神力氣墊粉餅(奶霧),保濕力up、打造全膚質適用的奶霧氣墊。

我愛神力氣墊粉餅(奶霧)以保濕型極細粉體打造出極致輕盈的奶霧底妝,強調肌膚原生感,同時修飾毛孔細紋與肌膚紋理、快速隱藏瑕疵。

粉體富含維他命E、東北堇菜花萃、蘆薈葉、海帶等保濕舒緩精萃,拍上瞬間粉體瞬間綻放水感,極致貼膚、持續潤澤,也因此擁有極佳延展性。

搭配最新水霧成膜科技,快速成膜貼膚不沾染,隨手拍出水嫩清爽、輕盈持久的絕美奶霧妝效。一共推出01明亮、02自然兩色。

