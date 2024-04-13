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2024底妝推薦！蘭蔻零粉感、CLIO小黑盒打造高級感原生美肌

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

今年新的底妝包羅萬象，從強調水光感的粉底液到奶霧妝感的氣墊都有，隨心所欲打造宛如母胎般的原生美肌！

2024底妝推薦

粉底液

Tom Ford立體光影柔霧高訂粉底液

Tom Ford品牌創辦人Mr.Ford是建築空間設計師出身，特別講究光影的運用與立體結構的對稱平衡，在彩妝上也是如此，對於打造「高級感美肌」有著超乎想像的執著。

立體光影柔霧高訂粉底液擁有奢華且輕盈的質地，能輕鬆推勻，呈現霧面柔焦的妝效，為肌膚帶來天生般的柔嫩感。

當中擁有柔焦微粒粉末能散射光線，為肌膚帶來立體光影，同時能有效控油。玻尿酸則能持續保濕，並為肌膚建立保護屏障，全方位打造奢華霧感陶瓷肌。

蘭蔻零粉感超持久粉底

說到持久型粉底，許多人心中一定會想到的就是蘭蔻零粉感。今年春夏蘭蔻零粉感超持久粉底全新升級，注入了81%的保養成分，且運用新科技，持妝、保濕和遮瑕全方位升級。

成分中全新添加了玻尿酸、辣木籽植萃精華、益生菌以及維他命E等81%的保養成分，讓粉體的保濕力更強大、妝感更貼膚，是乾肌也能用的持久粉底。

遮瑕力的部分則靠超微粒柔霧粉體，打造折射光線、柔焦毛孔的效果，控油珍珠微囊則針對後續出油狀況調整，達到零暗沉的效果；最後是氣凝持妝鎖水網幫助粉體在臉上迅速成膜，達到輕盈服貼持久的妝效。

全新上市的零粉感粉底精心調製了14款最適合亞洲膚色的色選，從冷調、暖調到偏粉、偏黃，各種色調通通有。除此之外，更運用AI技術打造線上選色儀，挑選好喜歡霧面或光澤妝感之後，AI立刻精準推薦2種色號！最適合和最想要的色號一次滿足。

M·A·C 超持妝濾鏡粉底液SPF25／PA++

M·A·C明星底妝升級登場，全新推出暱稱「詐片粉底」的超持妝濾鏡粉底液，從包裝、成分到質地都升級，主打輕薄的柔霧無瑕妝效，打造零濾鏡、不修圖也不怕的美肌。

這次升級主打全新專利液化科技（PRO FLUID TECHNOLOGY ™） ，指的是經特殊處理提高粉體含量，更同時加強質地水感流動性，以實現高遮瑕力與輕薄妝感；同時蘊含78%保養成分，包含「全新濾鏡防護配方」，以米、橄欖葉萃取及維他命E，進階滋養肌膚；在包裝上也採用可回收材料設計。

特別的是，這款粉底分為國際版和亞洲版，亞洲版本質地色號都更適合亞洲肌膚，多達16款特調色選，一定能挑到自己的命定色。

MAKE UP FOR EVER HD SKIN粉無痕活潤精華粉底液

MAKE UP FOR EVER 2024年改版升級廣受好評的Reboot粉底液，推出「能量粉底」粉無痕活潤精華粉底液，粉底注入86%的強效活潤精華配方及HYDRA-SKIN BOOSTERTM，親膚成分將玻尿酸與水潤精華緊緊鎖住。

許多人挑選光澤型粉底液時仍顧慮遮瑕力不高，能量粉底延續HD SKIN粉無痕系列對「仿真肌」的堅持，在創造保濕薄透的質地時，依然保有良好的遮瑕力，簡單一抹即遮住臉上瑕疵，在高清鏡頭下打造水潤、光澤又飽滿的好命肌膚。

台灣精選16款色號，全色系涵蓋中性色調、暖色調及冷色調，任何膚色都能挑選到適宜的色號。分別為：#1N00、#1R00、#1Y00、#1N06、#1R02、#1Y04、#1N10、#1R12、#1Y06、#1N14、#1Y16、#2Y20、#2N22、#2N26、#2R34、#4R76。

Giorgio Armani亞曼尼設計師水燦光影粉底

Armani Beauty「高訂藍瓶」設計師水燦光影粉底原先在2019年推出，如今再升級登場。

這罐主打水光與光澤感的粉底液，當中最重要的就是加入「普魯士藍聚光粒子」，把後台專用的普魯士藍光色彩粒子延伸到日常，透過光學理論校正蠟黃暗沉，結合珠光折射粒子完美打光，讓大家擦了以後彷彿人間行走反光板，自帶高訂裸光。

裡頭還有保濕玻尿酸深入肌底補水，協同多重神經醯胺在上妝同時鞏固肌膚屏障，確保水分牢牢鎖住，當肌膚自帶原生水光也不怕反出油狀況。

設計師水燦光影粉底瓶身延續Giorgio Armani底妝圓管斜切黑色瓶蓋，腰身鑲嵌普魯士藍GA logo，一共推出10色，分別為：#1、#1.5、#1.75、#2、#2.5、#2.75、#3、#4、#5、#7。

ALBION妃思雅高奢精華粉底SPF25/PA+++

屬於ALBION中高階的妃思雅系列推出「高奢精華粉底SPF25/PA+++」主打以奢華保養功效結合完美遮瑕力，上妝後使肌膚的紋理光滑細膩，感覺肌膚有如天生般的完美無瑕。

當中更奢華添加了ALBION最高端商品「銀座之霜」及妃思雅晶湛永恆系列採用的最高規格保養成分，包含大馬士革玫瑰水、石榴果精萃、白松露精萃、蜂王乳精萃、香草精萃、辣木籽油、摩洛哥堅果油，活躍肌膚新生機能。

宛如精華液般的質地，更能無縫貼合肌膚並能隨著臉部各種表情運動，讓完美妝容持久一整天。

氣墊粉餅

雅詩蘭黛粉持久完美鎖妝氣墊粉餅SPF45／PA+++

雅詩蘭黛粉持久完美持妝粉底全新變身成升級的「粉持久完美鎖妝氣墊粉餅SPF45／PA+++」，主打防水Ｘ控油Ｘ抗汗，一拍擁有時下韓妞們最愛的「幼態柔霧光」，還強調是最持妝的氣墊粉餅！

鎖妝：延續粉持久系列經典的「超微米控油粉末」與「獨家三秒貼妝轉換科技」，零死角填補細紋瑕疵、吸附肌膚多餘油脂不浮粉。

鎖水：全新「雙重保濕鎖水科技」上妝同時為肌膚注入滿滿玻尿酸與甘油分子，超高延展性粉體好推勻，擺脫持久型底妝乾悶不適的刻板印象。

鎖曬黑：防曬係數高達SPF45／PA+++（比粉持久粉底還高），幫助抵禦強烈紫外線。

雅詩蘭黛粉持久完美鎖妝氣墊粉餅SPF45／PA+++一共推出六色可選，分別為：#1C0、#1W1、#1W2、#2C0、#2W0、#3W1。

Giorgio Armani完美絲絨持久氣墊粉餅奢黑鱷紋限定版

亞曼尼完美絲絨持久氣墊粉餅以獨特「磁吸仿膚粉體」科技，讓遮瑕粉體細緻如真實肌膚，妝容越拍越精緻，獲得不少人喜愛。

2024年亞曼尼重磅推出「完美絲絨持久氣墊粉餅-奢黑鱷紋」，顛覆過往鮮紅色彩，改以Giorgio Armani高訂時裝秀鱷紋包款La Prima Croco經典元素，讓高訂氣墊穿上奢貴鱷紋皮革，打造時尚與美妝的顛峰之作，誰拿誰時髦。

VALENTINO高訂輕透氣墊粉餅全新訂製外殼

大膽用色一直是VALENTINO最擅長的事，2024年開春再以大膽的色彩趨勢「GREEN STRAVAGANZA 怪美綠」詮釋高調風格，率先推出全新訂製外殼粉餅盒。

靈感來自VALENTINO高訂大秀的亮片刺繡設計，讓氣墊盒外殼成為最高調的時尚宣示。

高訂輕透氣墊粉餅以獨家專利「原生光感科技」打造讓肌膚底層透出宛若天生好膚質，擁有服貼高遮瑕、持久霧光感的特色。

在怪美綠之後，VALENTINO再推氣墊外殼限定色傲慢粉、躁動黑，既甜又酷充滿態度。

YSL恆久完美霧光氣墊粉餅高訂菱格版

2022年夏季SAINT LAURENT首次亮相的「ICARE」購物包款，採用柔軟的納帕小羊皮製作，輔以細緻的菱格絎縫工藝加上巨型logo，率性又時尚的法式魅力，成為現今最受歡迎的熱門話題IT包。

YSL 2024年就最受矚目的菱格紋元素穿在霧光氣墊上，推出「恆久完美霧光氣墊粉餅高訂菱格版」，在極致精緻細膩的衍縫細節中，展現奢華大膽自信。

恆久完美霧光氣墊粉餅擁有獨家「水霧光遮瑕分子」以保濕水精華包覆霧光粉體，透過光感折射精準修飾毛孔瑕疵，呈現宛如原生的無瑕膚質。史上最輕「超持久奈米微粒」可吸附四倍重油脂、抵抗汗水出油，悶熱潮濕氣候下依然全天不脫妝、不浮粉。

還有高達94%保養精華，包括珍稀茉莉花萃取使妝容長時間明亮不暗沉，加上「聚谷氨酸」注入媲美500倍玻尿酸的高效保濕力，「天然植物角鯊烷」讓肌膚呈現如高級絲緞般柔嫩平滑的細緻膚觸，和維他命B3精華舒緩肌膚，三大養膚成分打造高質感底妝同時悉心呵護養膚，可以說這塊氣墊從高訂包裝到妝效都是最值得炫耀的時尚單品。

PONY EFFECT絕對持久無瑕氣墊粉餅升級版

PONY EFFECT 2017年推出擁有超強遮瑕的霧面氣墊「小金磚」絕對持久無瑕氣墊上市至今在全球熱銷百萬顆，2024年重磅升級，同樣專為油肌與混油肌設計。

這次主打「粉體升級」，變成專利0.25微米遮瑕粉體（0.25微米約為髮絲直徑的400分之一），輕薄無痕貼膚，一拍修飾痘印、泛紅，毛孔斑點，連鼻翼、眼尾等都不必擔心顯紋卡粉，妝感也從極霧光變成柔霧光，接受度更高。

另外還多了SPF40／PA++防曬係數，全面防曬抵禦陽光侵襲。以及全新多重綻亮保濕植萃，包含金盞花、鬱金香、月見草與白睡蓮萃取，修護提亮同時調控肌膚油水平衡。

這次升級連包裝都不放過，不沾指紋的全新霧金外殼設計，從包裝開始呼應金牌底妝特點，綻放幼態柔霧光。

蘭芝NEO型塑霧感氣墊EX NEO BAKERY烘焙限定版

蘭芝氣墊每次推出限定聯名款或限定包裝，總會被秒速搶購一空。2024年3月再以最適合濕熱氣候使用的「小薄荷」NEO型塑霧感氣墊EX，推出NEO BAKERY烘焙限定版，以70年代美式鄉村風格為靈感，復古風格好迷人！

氣墊外盒的奶油色，搭配美式街頭國民烘焙美食「蝴蝶餅、杯子蛋糕、法式可頌」等圖案，看起來超級可愛。

有趣的是，這次販售特別採用「驚喜盲盒」的趣味方式，三款款式隨機放置於包裝盒。購買後打開來才會知道拿到哪一款！

NEO型塑霧感氣墊EX主打高遮瑕力，完美撫平肌膚細小毛孔，加上控油抗汗的清爽微霧光妝容，人氣居高不下，這次以兩款最熱賣色號（21明亮、23自然）為主，讓大家都能輕鬆找到對應的適用色號。

同步推出NEO BAKERY烘焙限定版的周邊商品，包括蝴蝶餅、杯子蛋糕的粉撲與一款蝴蝶餅手機支架。

CLIO珂莉奧玫瑰精萃亮采氣墊粉餅袖珍版&Zoom in超持妝柔霧氣墊粉餅袖珍版

近幾年非常流行「小廢包」，但容量有限常常有放不下東西的困擾。

這次CLIO把兩款明星氣墊縮小，以mini尺寸強勢回歸，推出只有5.5Ｘ5.5cm、比手掌心還小的袖珍版小氣墊，迷你尺寸超方便攜帶，再小的小廢包都能輕鬆容納。

1.「迷你小粉盒」玫瑰精萃亮采氣墊粉餅

妝效是韓國時下最流行的水光感，集保濕鎖水、細緻遮瑕、持妝於一體，更添加如維他命原B5、洋甘菊水、大馬士革玫瑰花水及八種玻尿酸等護膚成分，讓肌膚由內而外煥發光澤。此外，還特別使用緻密篩網設計，讓粉撲能均勻沾取底妝，綿密乳霜狀質地更能針對瑕疵做細緻遮瑕，上妝又不顯厚重，整體呈現輕盈、水潤、透亮的自然好氣色裸妝感。

2.「迷你小黑盒」Zoom In超持妝柔霧氣墊粉餅

內含高度細緻遮瑕粉末，能更緊密貼合肌膚表面，有效遮飾粗大毛孔、肌膚小瑕疵或泛紅處，即便鏡頭Zoom In也不怕。而且氣墊中添加親膚玻尿酸成分，上妝同時於肌膚表層形成超服貼薄膜，妝感輕盈服貼。

I’M MEME我愛神力氣墊粉餅（奶霧）

I’M MEME 2023年夏天推出「小米餅」我愛神力氣墊粉餅（特霧）後，以霧感高遮瑕、輕盈極貼膚、清爽高防曬、成膜防沾染、持久不暗沉等特色獲得網路與美妝論壇好評，2024年再推出「小粉圓」我愛神力氣墊粉餅（奶霧），保濕力up、打造全膚質適用的奶霧氣墊。

我愛神力氣墊粉餅（奶霧）以保濕型極細粉體打造出極致輕盈的奶霧底妝，強調肌膚原生感，同時修飾毛孔細紋與肌膚紋理、快速隱藏瑕疵。

粉體富含維他命E、東北堇菜花萃、蘆薈葉、海帶等保濕舒緩精萃，拍上瞬間粉體瞬間綻放水感，極致貼膚、持續潤澤，也因此擁有極佳延展性。

搭配最新水霧成膜科技，快速成膜貼膚不沾染，隨手拍出水嫩清爽、輕盈持久的絕美奶霧妝效。一共推出01明亮、02自然兩色。

【本文出處，更多精采內容請上《美麗佳人》官方網站；《美麗佳人》官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！】

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 底妝, 粉底液, 氣墊粉餅, M.A.C, 蘭蔻, YSL, I’M MEME

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