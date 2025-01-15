「最體面前任」星座Top 3！第一名從不詆毀舊愛　和平分手還能當朋友





▲完美前任星座Top3 。（示意圖／netflixkr IG）



記者鮑璿安／台北報導

分手也是每個人都需要學習的課題，兩人經歷愛到不愛的過程，要如何和平轉身離開，不要留下遺憾和後悔，也考驗彼此的人品，以下就公開完美前任星座Top3 ，看看你身邊誰上榜了？

Top 3 巨蟹座

巨蟹座通常情感細膩，善於照顧他人感受，在戀愛中會付出很多，不過分手後也能保持體面和尊重，雖然他們對過去的感情通常會懷有懷念，但不會糾纏不清，這符合許多人對「完美前任」的期待。然而，巨蟹座也容易情緒化，如果分手原因處理不當，可能很難做到完全灑脫。

Top 2 金牛座

金牛座往往給人一種穩重成熟、務實可靠的印象，尤其在感情方面，他們對待另一半認真負責，一旦認定就會付出真心。分手後，他們通常不會大肆宣揚，也不會輕易詆毀前任，而是選擇自己默默承受一切。他們的穩定和成熟，以及對承諾的重視，使得他們成為許多人心目中的理想前任。然而，金牛座有時過於固執，缺乏變通，如果分手原因與他們的固執有關，可能難以做到完全釋懷。

Top 1 天秤座

天秤座非常善於溝通和處理人際關係，而且就算是不愛了也會盡可能做到和平分手，不互相傷害。就算是分手之後再次相遇，天秤也能保持良好的溝通，不會製造不必要的衝突，甚至是有需要他幫忙的地方，天秤也會伸出援手，只要雙方能夠好聚好散，一切都好商量，可以說是最體面的前任了。