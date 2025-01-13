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超準！挑一種最想做的家事　秒測你的戀愛中的「變心指數」

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記者曾怡嘉／台北報導

你心中完美的戀愛關係是哪一種？不少人都渴望能和另一半細水長流，但這很考驗你們的專一度，你是容易喜新厭舊的人嗎？《小紅書》上有的很紅的心理測驗，只要一張圖就能測出你的變心指數，網友實測都喊準！

▲▼心理測驗。（圖／翻攝自小紅書）

▲（圖／翻攝自小紅書）

#如果一輩子只需要做一種家事，你會選擇哪個呢？

A.刷馬桶

B.洗碗

C.拖地

D.倒垃圾

----------------------（下有完整解析）

#挑選A刷馬桶的你

變心指數0

你的心如止水，只要安定下來，外界的紛紛擾擾完全影響不到你，你非常愛家也很珍惜現有的關係，為了家庭你什麼都願意做，屬於超人的級別。

#挑選B洗碗的你

變心指數40

面對外在誘惑你難免心動，但你屬於有色無膽型，只敢想想而已，但是想到行動又覺得很麻煩，更擔心認真起來被對方耍一頓，所以偶爾幻想幻想就好。

#挑選C拖地的你

變心指數80

只要遇到機會你就會覺得心癢癢，雖然內心告訴自己不可以，但是抓到機會又想出去玩一玩，不過玩夠了，你還是會回歸家庭，只不過不知道下次心癢又是什麼時候。

#挑選D倒垃圾的你

變心指數90

遇到誘惑你從沒打算要抵抗，既然都遇到了，你就會覺得要好好把握，你絲毫沒有在管後果，人生屬於即時行樂型，但也是因為這種個性，往往會做出錯誤的決定。

關鍵字：

心理測驗, 戀愛, 專一度, 變心

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