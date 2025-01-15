寒流急凍租屋族「無暖氣保暖法」　網友大推一神物

▲近日迎來寒流，這幾天低溫有感，網友也表示一物在沒暖氣時很好用。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡惠如／綜合報導

最近持續低溫，天氣冷颼颼，有租屋族在網路上表示住處沒暖氣，詢問大家都如何保暖？釣出不少熱心網友回覆，許多人都推薦同一款商品，單價不高也很好收納，絕對是室內沒暖氣的好朋友。

天氣寒冷不少民眾是在外租屋，很高比例沒有附暖氣，面對冬天寒流可能出現的幾天低溫，覺得買暖氣用不到幾天還很佔空間，加上單價高的因素，就有網友提問沒暖氣的情況下，要如何保暖？許多人也在下方分享解決之道，其中「電熱毯」最多人推薦。

▲電熱毯單價不高好收納，是網友推薦的好物，此為示意圖。（圖／Unsplash）

網友表示天氣冷多半躲在房間內，採用「區域保暖」方式比較實在，有人推薦穿多一點、厚底拖鞋內刷毛居家服都穿，以及使用暖桌等等，但最多人推薦還是電熱毯，不但在千元上下就能入手，在冬天裡也可以睡個好覺，平時取暖也只要一蓋就溫暖，還可輕鬆收納不佔空間。

電熱毯使用上雖然方便，但使用上還是有幾點要注意。經濟部標檢局公告，在購買電熱毯時需選購貼附有「商品檢驗標識」產品，使用前應先確認電熱毯之外觀、電線、電源控制器和插頭均無毀損，而且記得要「平鋪」使用，溫度設定過高還是會有低溫燙傷的可能性，因此建議選用有溫控技術的機種，使用時溫度不要超過40度。

還有網友分享把「烘被機」當暖氣使用，也可在睡前溫熱被窩，專家也表示部分烘被機可吹出熱風，但跟暖氣機的效果還是差滿多的，且聲音也比較大聲，使用時要注意不要蓋住機體影響散熱，且避免長時間開啟。另外也有人建議如果沒有電熱毯，也可以在用法蘭絨毯先鋪在床上，隔絕下方上來的寒氣，睡覺時感覺會差很多。