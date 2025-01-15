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GD日常照「驚見台牌印花褲」超懂穿！2017年單品已絕版　設計師驚喜回應了

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記者鮑璿安／台北報導

韓流天王G-Dragon 權志龍時隔7年再度回歸歌壇，依舊是眾多歌迷矚目的焦點，而日前疑似GD小帳號8lo8lo8lowme曝光了一系列生活照片，畫面中GD不光是換上休閒毛絨外套和「指壓拖鞋」，有眼尖網友也發現，他的褲裝其實來自台灣設計師品牌APUJAN，高衣Q讓人超驚喜。《ET FASHION》也特別訪問設計師詹朴，他開心表示：「驚嘆他（GD）怎麼總是可以穿搭地如此好看又自然！」

▲GD。（圖／翻攝自IG@8lo8lo8lowme）

▲GD。（圖／翻攝自IG@8lo8lo8lowme）

▲GD身穿台灣設計師APUJAN與長榮桂冠艙合作的睡褲。（圖／翻攝自IG@8lo8lo8lowme）

▲▼ APUJAN 。（圖／品牌提供）

▲2017年長榮航空與台灣設計師詹朴APUJAN 推出桂冠艙睡衣 。（圖／品牌提供）

這組照片中GD被捕捉到染了淺金髮色，戴起髮箍模樣十分日常，而他身穿的印花褲裝其實出自台灣設計師品牌APUJAN，設計師詹朴與長榮桂冠艙合作，以主題「三萬五千英呎上的彼端」打造一系列具有品牌辨識度的專屬睡衣，將APUJAN標誌性的黑白灰色調融合雲朵般的印花，呈現夢幻質感，在2017年推出時就頗受關注，如今已經買不到了，沒想到GD時隔多年驚喜上身了同款，掀起廣大討論。

而設計師詹朴也特別回應《ET FASHION》，「很開心也很榮幸，其實是有一段時間以前的作品了，但這幾年偶爾都還是會在不同的地方看到有人穿著，包括也曾在捷運上看過多次。衣服被人穿著才會被賦予生命，每次看到都很開心！但沒想到這次換成是在以穿搭引領潮流的GD身上看到，也再度驚嘆他怎麼總是可以穿搭地如此好看又自然！」也有許多人敲碗希望再次入手該單品，詹朴也表示，當時的兩代機上服合作已經告一段落，後來也曾跟全家便利商店聯名過不同花色的家居服，也已絕版，「不過未來當然還是希望可以推出更多不同配色或花色的款式，或許在不同的地方，還請大家持續關注和期待」！

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關鍵字：

韓流, G-Dragon, APUJAN, 台灣設計師, 印花褲

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