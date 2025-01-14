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安格斯12星座一周運勢1／13-1／19　天秤可能舊情復燃、水瓶人際開紅盤

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

牡羊 3.21～4.20

愛熱鬧的牡羊在年初之際能擁有十分活絡的人際關係，本周對於團體中的公共事務興致特別高昂，有金星與太陽的提攜，想要孤單寂寞都很難。有機會在工作中結交新朋友，可趁此時累積人脈，單身者能透過各種聚會活動的投入增加個人的邂逅緣分，談一場甜甜的戀愛。有對象者則要懂得明哲保身，當心無謂的八卦緋聞成為兩人無形的障礙！

金牛 4.21～5.20

雖然金牛座對人真誠又溫暖，但未必每個人都能全然接收，火逆三宮之下，金牛與人互動時需小心潛在的心結，直率、未經深思的話語，有可能引發舊有矛盾。人際或感情上，適度的退讓和包容能幫助你打破僵局。有伴的金牛需要注意與伴侶的溝通細節，別讓小誤解升溫成爭執。年前建議給自己多一些時間整理情緒，放鬆心情。

雙子 5.21～6.20

雙子年初感情由冷轉熱，有機會開出小桃花，單身者在朋友介紹或聚會場合中遇見聊得來的對象，但建議先觀察對方真實意圖；有伴的雙子則需注意別因工作或其他瑣事冷落了伴侶，保持生活的平衡比什麼都重要！建議你農曆年前找時間好好調整生活步調，為即將到來的新目標做準備，專注提升自我會有更多收穫。

巨蟹 6.21～7.21

本命宮迎來滿月能量，單身巨蟹座有機會吸引仰慕者的目光，特別是社交場合中的溫暖表現頗受歡迎。有伴的巨蟹適合與伴侶共度溫馨時光，為關係注入更多甜蜜元素，不論是面對情人還是朋友，近期仍需注意火逆影響下的情緒化表現，避免無意間引發不必要的摩擦。農曆年前不妨來場生活斷捨離，透過年初這個儀式感讓自己更加輕盈舒適。

獅子 7.22～8.22

充沛的自信神采能讓這周的獅子座在社交場合中大放異彩，需注意別太過高調，以免帶來「自我感覺良好」的負評！有伴的獅子則適合趁著年初與伴侶策劃新目標，攜手面對未來挑戰，彼此除了甜蜜，也將更進一步有了革命情感。年前建議安排短途旅行或放鬆活動，給自己充電，為新一年的努力蓄足能量。

處女 8.23～9.22

處女座向來慢熱又後知後覺，不過託金星的福，這周感情穩中有升，單身者容易在學習或工作的場合中吸引到欣賞你才華的人，能憑藉著真誠態度建立新的情感連結。有伴的處女座則建議減少對伴侶的細節挑剔，學會欣賞對方的優點會讓關係更和諧。你的分析力和細膩心思能解決不少難題，但需避免因過於專注細節而忽略全局。

天秤 9.23～10.22

天秤座人際宮中吉星照臨，讓這周人際表現依舊閃閃發光，除了新舊朋友互動熱鬧溫暖，單身天秤也很可能重拾舊日美好的感情，關係有機會舊情復燃。此時不需要急著脫單，好聽的話與迷人的態度能讓你桃花滿滿。有伴的天秤則適合與伴侶進行深入交流，打破冷場或僵局，讓感情重新煥發生機。

天蠍 10.23～11.22

溫柔多情的金星適逢太陽合相，不僅完美轉化了天蠍座陰沉又悲觀的感情心態，還莫名為天蠍帶來了神秘的魅力特質！單身天蠍本周艷遇、邂逅佳話頻傳，內心悸動蕩漾之際，需小心別被表象迷惑！有伴的天蠍浪漫感十足，適合製造一些小驚喜增進彼此感情，但也需注意觀察對方的真實需求與反應，避免畫蛇添足搞砸好氣氛！

射手 11.23～12.21

表面上運勢亮麗又暢旺的射手，這周默默顯出疲態，雖然人際間互動依然熱絡，但火逆總為你帶來揮之不去的無形壓力。感情運勢起伏不定，單身者雖然有不少機會，但雙方價值觀可能存在差異，還需要花時間磨合。有伴的射手則需關注彼此在「金錢」上的認知，避免不清不楚的財務分帳引發爭執，彼此的金錢觀念需要更多溝通與理解。

摩羯 12.22～1.19

日水摩羯的最後一周依然能量滿載，不僅工作表現精采，生活上更有望交出漂亮的成績單，不妨拿出積極與熱情來關注周遭生活！單身摩羯在職場或熟人圈中容易吸引仰慕者，但需拿捏好工作與感情的分際，有伴的摩羯則適合與伴侶一起展望未來，設定共同目標能讓感情更穩固。

水瓶 1.20～2.18

水瓶座這周焦點仍在工作與生活，金星二宮之下，需要關注的事情更多了，特別是單身者容易陷入曖昧關係，不想受盡委曲就要好好釐清自己，找到相愛的證據。有伴的水瓶則需警惕因消費觀念不同引發的小摩擦，建議以包容態度解決分歧。好消息是這周人際開出紅盤，你的創意與親和力成為人群中的焦點，適合參與社交活動。

雙魚 2.19～3.20

雙魚座本周在感情與人際上都展現出迷人魅力，柔軟、溫暖且細膩的特質能讓你的單身路一點也不孤單！金星命宮的這周容易遇到溫暖的緣分，特別是家庭或朋友的介紹更值得留意。有伴的雙魚適合與對方共享深刻的情感交流，讓彼此更為貼近。年前建議進行情緒與物質上的斷捨離，清理過去的包袱，為新一年的幸福生活打下基礎。

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延伸閱讀

●《美麗佳人》2025一月星座運勢：天秤展斜槓實力，天蠍可能在異地邂逅

● 2025職場黑馬星座TOP3，有實力終究會被看見！

關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, 星座, 運勢

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