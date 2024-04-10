有助提高工作效率！盤點午睡對健康的「5個好處」

▲適當午睡有助於健康。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

研究顯示，現代人的平均睡眠時間在過去幾十年中已經減少了約1-2小時。根據世界衛生組織的建議，成人每晚應該獲得7-9小時的睡眠，但調查發現，很多人只能睡6小時或更少，也因如此，適量的午睡顯得更為重要，盤點午睡對健康的5個好處，一起來了解！

#午睡可以增加身體的能量

當我們經過一個忙碌的早晨後，往往會感到疲倦，午睡可以提供一個機會給我們的身體休息和恢復。在睡眠中，身體可以修復和重建細胞，同時補充能量，使我們在下午的工作中更加精力充沛。

#午睡有助於提高大腦的功能

許多研究表明，午睡可以改善記憶力和學習能力。當我們睡眠時，大腦會整理和處理當天的信息，同時提高我們的認知能力。整體來說，午睡可以使我們在學習和工作中更加專注和有效。

#午睡對心理健康有益

在現代社會中，壓力和焦慮是常見的問題。午睡可以幫助我們釋放壓力並改善情緒狀態。在睡眠中，身體釋放出一種稱為多巴胺的化學物質，這可以提高我們的情緒和幸福感。午睡還可以幫助減少憂鬱和焦慮的風險，促進身心健康。

#午睡對心血管健康有益

研究表明，午睡可以降低心臟病和中風的風險。午睡可以降低血壓和心率，減少心臟負擔。此外，午睡還可以減少慢性疾病的發病率，如糖尿病和肥胖，這些都是心血管健康的風險因素。

#午睡可以提高工作效率

當我們經過一段時間的工作後，往往會感到疲憊和注意力下降。午睡可以幫助我們恢復精力和專注力，提高工作效率和生產力，也因如此，現今許多公司和組織已經開始意識到午睡對員工的重要性，並鼓勵他們在工作時間內午睡。