婁峻碩曝婚禮進度「專注皮衣新造型」　派偉俊剃平頭要他操刀

記者鮑璿安/台北報導

英國東倫敦時尚品牌 ALLSAINTS 全新2024春夏系列今19日發表,由新生代創作才子派偉俊、婁峻碩、JUD陳泳希率先演繹,詮釋本季標誌性的搖滾青春風格。而婁峻碩工作滿檔,每次現身都會被問到與未婚妻焦凡凡的婚禮進度,他不改俏皮本色表示,「婚禮進度在路上,有好消息一定會跟大家分享,目前就是專注作品,專注我身上的衣服」。





▲(右起)派偉俊、婁峻碩及JUD陳泳希率先演繹ALLSAINTS 全新2024春夏系列。(圖/品牌提供)





▲婁峻碩穿著經典羊皮騎士皮衣搭配亮色豹紋襯衫及仿舊牛仔褲。(圖/品牌提供)





▲派偉俊以羊皮連帽飛行員外套搭配英倫性格格紋襯衫 。(圖/品牌提供)





▲JUD陳泳希穿著丹寧背心與彩虹般印花打造的絲質洋裝互相襯托 。(圖/品牌提供)

婁峻碩穿著經典羊皮騎士皮衣搭配亮色豹紋襯衫及仿舊牛仔褲,他直言參加活動相當高興,很久沒有這麼帥過,更說沒有ALLSAINTS 要怎麼帥。同樣走率性風格的派偉俊,以羊皮連帽飛行員外套搭配英倫性格格紋襯衫,配戴全新獨家設計系列的大膽工業風皮革元素項鍊,染了亮紫新髮色的他更預告這是今年最後一次染髮,接下來很可能就會以平頭造型示人,他也承諾要把「剃頭第一刀」留給好夥伴婁峻碩操刀。JUD陳泳希則穿著丹寧背心與彩虹般印花打造的絲質洋裝互相襯托,她表示很喜歡這樣有活力的造型。





▲ALLSAINTS 夏季展開全新形象企劃「ACCESS ALL AREAS」 。(圖/品牌提供)

品牌夏季展開全新形象企劃「ACCESS ALL AREAS」,Coachella 系列受到流行電音組合Moloko經典MV《Sing It Back》中的服裝靈感啟發,融合麂皮皮衣及短裙成為主打造型。 而Glastonbury 系列的設計概念源於1994年冰島歌后碧玉 Björk 在英國最大草地音樂祭 Glastonbury 上表演《Venus as a Boy》時所穿著的洋裝,延續自由奔放的復古丹寧、變形蟲花紋、民族風圖騰,實現叛逆率性的多元態度。





▲Verdy以大膽鮮活的色彩為靈感混搭,重磅推出合作第二彈「 COLORS」系列。(圖/品牌提供)

同時潮流教父Nigo與Verdy再度攜手,將Verdy先前為KENZO 2024春夏系列創作的特別圖案,以大膽鮮活的色彩為靈感混搭,重磅推出合作第二彈「 COLORS」系列。Verdy身兼知名潮牌Girls Don't Cry主理人,設計語言中充滿濃烈的色彩,亦有融合東西方、青少年潮流元素,滑板、嘻哈和漫畫等街頭基因,在本次系列中也不難解讀出這些細節。