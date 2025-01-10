綠意清新調正夯！SABON盛宴橄欖系列、Melvita綠境植香一聞就紓壓

記者曾怡嘉／台北報導

綠植保養正夯！舒服宜人的芳香幫助平衡身心，SABON推出盛宴橄欖系列，將橄欖的每一部分，竭盡所能注入各項單品，綠意盎然的橄欖葉清新調帶著點香甜杏仁氣息，給人溫暖感受，而Melvita的綠境植香系列，一推出在日本就被搶購一空，人氣頗高。

▲盛宴橄欖系列品項豐富，有著淡淡的杏仁甜香。

SABON推出全新《盛宴橄欖系列》將橄欖各項精華注入單品之中，無論是橄欖油、橄欖葉精華、橄欖脂、橄欖籽，皆蘊含著豐富的橄欖多酚，如大地賜予的祝福與無限可能，為肌膚帶來細緻的滋養與舒緩。

▲修護霜質地輕盈好推，立刻就能被肌膚吸收。SABON 盛宴橄欖積雪草修護霜，200ml，1,580元。



其中盛宴橄欖積雪草修護霜，更是第一支專櫃級的積雪草身體乳霜，將溫和卻具有強大修護力的積雪草，結合橄欖油與橄欖葉精華，使保濕與修護發揮到最大功效，為敏弱肌膚帶來最豐盛的呵護。

▲添加有機甜杏仁油、有機荷荷芭油、有機摩洛哥堅果油外，再添加橄欖籽，釋放最多橄欖多酚，天然且溫和地去除肌膚老廢角質。SABON 盛宴橄欖身體磨砂膏，320g，1,480元。

全系列有著溫暖的琥珀調，在一年之始傳遞溫柔與包容，讓來自大自然的豐盛飄然進駐心中，感受舒適與自在。綠意盎然的橄欖葉清新調，揉合水潤小黃瓜的淡雅芳香，輕輕綻放於溫暖琥珀與杏仁光芒的基調之上。

▲Melvita 綠境植香亮澤潤膚雙效露，100ml，1,680元、綠境植香去角質皂，125g，680元、綠境植香保濕身體乳，200ml，1,280元。

Melvita的綠境植香系列研發靈感源自於森林浴自然療法，將保養結合芳香，以超感官的原野力量，高效護膚同時平衡舒心，法國調香師Sidonie Lancesseur以Melvita品牌發源地-阿爾代什栗樹森林的氣息，藉由清新療癒的芳香木質綠調，完美重現徜徉森林秘境的感官悸動：首先是前味的舒緩緊繃：薄荷、尤加利、迷迭香；接著由中味平衡抗壓：快樂鼠尾草、雪松、波斯樹脂；最終餘韻安定心神、寧靜舒適：乳香與廣藿香。