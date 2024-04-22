別浪費洗碗機空間　4種想不到的「廚房用品」也能一併清潔

▲洗碗機有時裝不滿，不妨也放入4種廚房用品一起清潔。（圖／pexels、unsplash、pixabay）

記者蔡惠如／綜合報導

洗碗機在現代廚房中扮演著不可或缺的角色，但是除了洗盤子、鍋具和餐具之外，你知道還有哪些小東西也可以放入洗碗機嗎？以下是5個你可能沒有想到的小物件，它們可以輕鬆地放入洗碗機中清洗，讓生活更輕鬆便利。

微波爐轉盤

如果你總是很訝異，一個剛清潔過的微波爐很快就會變得黏糊糊的，到處都是飛濺的東西？你總是需要手擦微波爐內部，有一個方式可以讓你省點力，就是將微波爐轉盤放入洗碗機洗就好，將它放在洗碗機底部架上，只是多了一個碟子而已。

水槽濾網

水槽濾網多半都是廚餘，他們是有機的，可能比你想像的更骯臟，而且味道更重，每天晚上要使用洗碗機前，也可以將他們放入洗碗機一起清潔，但記得務必要將濾網孔中的固體食物清除，你不希望它們變成堵塞住洗碗機的過濾器。

碗架

若你有的碗架是塑料或金屬材質，也可以透過洗碗機進行清潔，它還可以幫助固定塑料食品或是其他儲存容器，避免這些容器在清洗時翻倒，等同多了一個洗碗機支架，此外還順便幫它清洗乾淨，但若你的碗架式木質的，就不建議這麼做，除非它有說明他適合以洗碗機洗滌。

湯匙架

湯匙架是在烹飪時保持檯面乾淨的好方法，這也意味著它們需要經常清潔。如果你的湯匙架可以放入洗碗機，就一併放進去清潔即可。

同場加映：加一碗醋

建議可以在碗內裝滿一碗醋，一起放進去採用高溫模式洗滌，可以幫助去除異味跟污垢，並協助分解食物殘渣、油脂、肥皂等，建議使用酸度約14度的醋，但不要使用酸度過高的醋來清洗，像40％的醋精等。