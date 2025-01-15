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小紅書大推「油敷法」必學！美容油CP值超高　一瓶全身都可用

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▲▼「油敷法」加上熱毛巾讓臉潤到不行 。（圖／翻攝自IG、Unsplash）

▲美容油搭配乳霜和精華讓滋潤度升級。（圖／Unsplash、翻攝自IG/laneige_kr）

記者曾怡嘉／台北報導

冬天是肌膚最脆弱的季節，低溫與乾燥環境容易使肌膚失去水分，導致乾裂、脫皮與細紋加劇。植物油因其天然滋養與深層修護特性，成為冬季保養不可或缺的最佳拍檔。

美容油除了單獨按摩使用外，可混搭美容前導液，肌膚較乾者可以混搭滋潤的乳霜或精華，滋潤度立即升級。如想要密集深度且立即有效的保養法，一定要試試小紅書上大推的油敷法，取適量厚敷於臉部，在透過熱毛巾加熱或是面膜加壓，10分鐘後肌膚立即更柔潤活力有光采。

除了臉部，亦可用於手肘、膝蓋等乾燥部位，甚至指緣護理，琉璃苣油的舒緩效果對於經常運動或肌肉痠痛不適或是經前症候的女性，很適合用於身體按摩與油敷。

▲▼油保養。（圖／品牌提供）

▲Melvita BORRAGE 琉璃苣油，50ml，1,780元。

琉璃苣油不僅是女性健康的滋養聖品，在美容保養更是頂級抗老成分。極優異的抗老保濕等功效，在寒冷季節中為肌膚築起一道強力防護屏障，防止水分流失，深層滋潤每一寸肌膚。

▲▼油保養。（圖／品牌提供）

▲OUI ORGANIC緊緻活顏亮采精華油，30ml，2,080元。

富含柔美玫瑰香氣融合多重植物精萃，溫和且高效地對抗歲月痕跡，是市面上分子最小的精華油。能夠提亮膚色、舒緩乾燥、緊緻撫紋，深層修護肌膚屏障，同時牢牢鎖住水分，使肌膚恢復彈潤光澤與細緻柔嫩。

關鍵字：

冬季保養, 植物油, 美容保養, 抗老成分, 精華油

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