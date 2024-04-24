fb ig video ETtoday search mobile

5種助眠食物超商就能買　心情放鬆更好睡

>

▲▼睡眠不足對身體危害。（圖／Unsplash、Pexels）

▲想要有好睡眠不妨先從食材著手。（圖／Unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

睡眠是一天中的重要時刻，不但會影響隔天的精神，對於身體與大腦修補也很重要，若晚上睡不好，隔天精神不佳影響工作家庭，拉長作息時間之外還會產生更多壓力，再次影響睡眠變成惡性循環，「明明很累，卻還是睡不著」的情況常常發生，營養師表示與其吃藥不如先從食物下手，5個助眠食物一定要試試。

營養師蘇小鳳表示，難以入眠不妨先試試5種食物，有助放鬆心情更好睡，不要馬上尋求藥物處理，但若是其他因素如壓力大導致長期師睡不好，建議還是要尋求專業醫師協助。

▲▼睡覺,失眠,睡眠,女孩。（圖／取自免費圖庫Pexels）

▲若長期睡不好，還是要尋求專業協助。

香蕉
台灣盛產的香蕉，實在是幫助睡眠的好物，因其內富含大量色胺酸，為人體的必需胺基酸之一，能夠幫助放鬆心情穩定，和緩精神。但若有胃食道逆流的人不建議在睡前吃東西，建議吃法是晚餐後吃一根，約等2、3小時消化吸收後，改善失眠的效果會更佳。

▲香蕉。（圖／unsplash）

牛奶
牛奶跟香蕉一樣，含有豐富的色胺酸，也有幫助穩定心神、放鬆心情的效果，建議常入睡困難的人，可在睡前喝250ML的溫牛奶，更可幫助放鬆容易入眠。

牛奶,鮮奶。（圖／Pixabay）

芝麻
芝麻內含有高量的鈣和鎂，以及維生素B群和脂溶性維生素E、維生素A、維生素D，營養豐富，對於神經衰弱的人，有幫助安神補腦、促進腦神經活力的功效。若覺得平常生活壓力大，也可以在平常菜色如沙拉、涼拌小菜等撒上一點芝麻來食用。

▲▼黑芝麻,芝麻醬,芝麻。（圖／翻攝自pixabay）

蓮藕
蓮藕含有豐富的鐵質、纖維質與維生素C，除可以協助身體具有安定鎮靜、提高睡眠品質的功效之外，針對貧血、消除疲勞、預防便秘也有功效。許多人不喜歡吃蓮藕或覺得有點難買到，也可以用喝蓮藕茶來替代，淡淡的清香跟甜味，很容易入口。

▲吃飯,宵夜,零食,堅果,垃圾食物,漢堡,減肥。（圖／unsplash）

堅果
堅果中含有的礦物質，可以幫助安定神經、撫平情緒，豐富的營養對身體也很好，但除了礦物質之外，堅果的油份也很高，所以每次攝取不要吃得太多，建議在晚飯後吃一匙的量，約杏仁或腰果7粒、核桃2粒、開心果10粒。

▲助眠食物。（圖／翻攝I鳳姐 營養師蘇小鳳的健康私房話粉絲頁）

▲助眠食物。（圖／翻攝I鳳姐 營養師蘇小鳳的健康私房話粉絲頁）

關鍵字：

助眠, 睡眠品質, 食物, 營養, 心情

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

面試被問為什麼想離開前公司？求職專家教你3種加分回答

面試被問為什麼想離開前公司？求職專家教你3種加分回答

對戀愛超遲鈍木頭星座Top 3 ！第一名難聊又難撩根本接不到球

對戀愛超遲鈍木頭星座Top 3 ！第一名難聊又難撩根本接不到球

5種助眠食物超商就能買　心情放鬆更好睡

5種助眠食物超商就能買　心情放鬆更好睡

彭千祐逛CELINE想要「寶劍帽」　曾敬驊自曝癖好「路邊停車睡過夜」 地震搖到好焦慮！營養師激推「6類食物」舒緩情緒 G-SHOCK強悍鋼錶新色登場　藍面經典不敗超百搭 英「鬼靈精」路易王子光腳丫慶6歲　凱特王妃掌鏡撇「照騙門」 CROCS首聯名品客洋芋片「鬍子洞洞鞋」萌翻！Onitsuka Tiger推質感涼鞋 兩性專家一語道破愛情：再帥再愛玩的男人總會遇到一個「剋星」，或許剛好不是妳 日星巴克「抹茶碎開心果拿鐵」話題登場！茶味混合堅果香神搭配

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面