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初一到初五禁忌小百科　「這一天」千萬別罵人

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▲春節,過年,農曆年,CNY。（圖／unsplash）

▲春節一些禁忌其實是期許來年的希望之舉。（圖／unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

農曆新年期間，家家戶戶都在忙著拜年、走春，但其實從初一到初五，每天都有一些有趣的習俗和禁忌，代表著人們對新年的美好期待。以下就來看看這些禁忌背後的含義，讓新的一年更加吉祥順遂！

▲春節,過年,農曆年,CNY。（圖／unsplash）

初一：別掃地，別倒垃圾
初一的禁忌最有名，莫過於不能掃地或倒垃圾，因為這樣會「掃走」家中的財運和福氣。據說初一是財神爺巡訪人間的日子，家裡的「財富」還在聚集當中，如果這時候把垃圾倒出去，福氣和財運也會跟著跑掉。所以，想要新的一年賺大錢，就忍一下，反正過年前都大掃除了，初一亂一點沒關係啦！

▲春節,過年,農曆年,CNY。（圖／unsplash）

初二：回娘家別空手
初二是傳統上「回娘家」的日子，出嫁的女兒回娘家時不能空手，通常會帶些禮品，象徵對娘家的感謝與祝福。
長輩常說「帶禮帶福」，這是一種「有來有往」的禮俗文化，代表一家人互相祝福的新年心意。實在不知道送什麼？水果、糖果或是健康食品都很合適，最重要的是心意。

▲春節,過年,農曆年,CNY。（圖／unsplash）

初三：不宜拜年，宅家休息
初三被稱為「赤口日」，據說這一天容易起口角，因此不適合拜年，以免家人或朋友之間因小事爭執。這一天通常是大家休息調整的時間，辛苦準備除夕大餐的媽媽們可以放鬆一下，孩子們也能在家耍耍懶、看電影。宅在家就是最好的選擇，過年期間也別忘了休息養生喔！

▲紅包,春節,農曆年,壓歲錢。（圖／unsplash）

初四：接神迎財，心情要愉快
初四是「接神日」，據說各路神明會在這一天返回人間。家中一般會準備簡單的供品，迎接灶神或財神回來守護新的一年。

這一天的禁忌比較少，主要是保持愉快的心情，因為神明最喜歡正能量的人家。與其緊張忙碌，不如用輕鬆的心情安排家人的聚會或休閒活動，讓家裡洋溢歡樂氣氛。

▲▼ 燈籠,元宵節,上元節,春節,過年。（示意圖／翻攝自PIXABAY）

初五：開市迎財，別罵人
初五俗稱「破五」，許多商家會在這一天開工迎財，因此特別重視開市的儀式。這一天的禁忌之一是「別罵人」，因為初五如果鬧脾氣或罵人，據說財運會被嚇跑。

對於忙了一整年的大家來說，這一天其實也是一個「重新出發」的象徵，所以即使遇到點小狀況，也記得保持耐心，讓新的一年好事連連。

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關鍵字：

新年習俗, 禁忌, 傳統文化, 財運, 福氣, 農曆年

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