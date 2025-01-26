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盤點8個正能量金句：把時間用在進步上、而不是抱怨上

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▲▼盤點8個正能量金句　給你滿滿力量 。（圖／翻攝自FB/tvN drama）

▲時間不等人，請把握每一個當下。（圖／翻攝自FB/tvN drama，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

一晃眼今年又過了快1/6，你設立的目標達成了嗎？？與其躺著發呆，倒不如運用時間做些有意義的事，盤點正能量金句，明天又是活力滿滿的一天。

#世上唯一不能複製的是時間，唯一不能重演的是人生。該怎麼走，過什麼樣的生活，全憑自己的選擇和努力。

#做你想做的，趁陽光正好，去追逐夢想，趁還年輕。生活從不虧待每一個努力向上的人，今天的你要勝過昨天的自己，未來的幸運都是過往努力的積攢。

▲▼正能量金句。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#原地徘徊一千步，抵不上向前邁出第一步，心中想過無數次，不如徹底做一次，世界上從不缺少空想家，缺的往往是開拓的勇氣和勤勉的實踐。

#人生本來就是一場即興演出，沒有做不成的夢，只有不早醒的人。

#努力不是為了要感動誰，也不是要做給哪個人看，而是要讓自己隨時有能力跳出自己厭惡的圈子，並擁有選擇的權利，用自己喜歡的方式過一生。

▲▼正能量金句。（圖／翻攝自FB/tvN DRAMA）

#沒有不勞而獲的工作，更沒有坐享其成的收穫，若比別人貪心，也請比別人用心。

#做有用的事，說勇敢的話，想美好的事，睡安穩的覺，把時間用在進步上，而不是抱怨上。

#願你成為自己喜歡的樣子，不抱怨、不將就、有野心，有光芒。

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