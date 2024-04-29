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台中必去超可愛打卡地！限定「小熊可麗餅」焦糖布丁冰淇淋口味好療癒

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▲Gelato Pique Cafe,Angel’s Brew,天使神諭茶。（圖／品牌提供）

▲Gelato Pique Cafe,Angel’s Brew,天使神諭茶。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

超可愛的Gelato Pique Cafe終於在4月底於台中LaLaport北一館開設全新店面，以全新的BIO CONCEPT健康理念出發，成立海外首間店面，也是全球第三間以此形象展現健康餐點，不僅攜手台南知名蜷尾家冰淇淋，5月更是要推出超可愛的小熊可麗餅，絕對會掀起爆排打卡風潮。

▲Gelato Pique Cafe,Angel’s Brew,天使神諭茶。（圖／品牌提供）

▲Gelato Pique Cafe,Angel’s Brew,天使神諭茶。（圖／品牌提供）▲Gelato Pique Cafe,Angel’s Brew,天使神諭茶。（圖／品牌提供）

繼台北信義新天地A8開設第一間Gelato Pique Cafe之後，這次再度登陸台中，更首度以BIO CONCEPT的店面為主，提供大人小孩都可以放心享用的健康可麗餅，更是攜手在地冰淇淋蜷尾家，研發出全新的鹹點法式薄餅，還有香甜濃郁的義式冰淇淋，當然經典可麗餅、飲料早就是粉絲必點。

▲Gelato Pique Cafe,Angel’s Brew,天使神諭茶。（圖／品牌提供）▲Gelato Pique Cafe,Angel’s Brew,天使神諭茶。（圖／品牌提供）

全新概念店也首度邀請超軟萌的Gelato Pique熊店長到場坐鎮，寶寶粉藍色裝潢搭配溫潤木質桌椅，更顯露出溫馨舒適的聚餐氛圍，絕對是新打卡地標；5月更是推出必吃義式冰淇淋小熊可麗餅，香甜奶油加上冰涼焦糖布丁冰淇淋，簡直夏季消暑神器，重點是現點現做的限定菜單，還有主題福袋、馬克杯、托特包，不手刀搶絕對對不起荷包。

▲Gelato Pique Cafe,Angel’s Brew,天使神諭茶。（圖／品牌提供）

不想出門也想要療癒一下，女性最愛的Angel’s Brew天使神諭茶也是居家必備好物，嚴選歐洲之葉（Euro-Leaf）有機認證草藥植物，不僅可以幫助養顏美容，天然香氣更是很多人愛它的關鍵，清新好入口，每個茶包吊卡上更有專屬「靈性能量茶籤」，就像是每天的籤運占卜，接收好能量與運氣。

▲Gelato Pique Cafe,Angel’s Brew,天使神諭茶。（圖／品牌提供）

其中，母親節也針對女性提供優雅質感的禮盒，自己補貨、送媽媽都是很療癒的選擇，最推薦的Love & Beauty悅愛越美禮盒，直接囊括漾澤美顏莓果茶、安神療癒瑪黛茶各6包，優惠價888就可以擁有，不到千元的超實惠價格，寵愛媽媽心意滿滿。

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關鍵字：

Gelato Pique Cafe, Angel’s Brew, 天使神諭茶

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