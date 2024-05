GD愛牌Joshua Sanders限量「披薩T」太可愛必搶！爆米花、笑臉變口袋

▲JOSHUA SANDERS再度攜手THE SPAACE帶來全新「膠囊系列」。

記者張毓容/台北報導 圖/品牌提供

深受韓星GD權志龍、BTS成員J-Hope和義大利網紅Chiara Ferragni等時尚名人喜愛的義大利時尚品牌JOSHUA SANDERS,今年再度攜手精品電商平台THE SPAACE帶來全新「膠囊系列」,以繽紛有趣的食物元素,打造出充滿趣味的時髦休閒風穿搭,更特別為THE SPAACE打造一款「I LOVE PIZZA」限定聯名T恤,從T恤本身到包裝盒都充滿可愛趣味,不搶一件來收太可惜!此外,這次《ET FASHION》更有幸採訪到品牌設計總監Vittorio Cordella,他也親自分享本次系列的創作靈感,引領你更認識這次的限定系列商品。

JOSHUA SANDERS於創立於2012年,以招牌「笑臉標誌」和被GD著用而在亞洲爆紅,在潮流圈擁有不少粉絲。今年THE SPAACE再度引進JOSHUA SANDERS最新「膠囊系列」,運用各種食物圖案元素,像是美式鬆餅、爆米花,又或是以「I LOVE FRIES」等英文字刻意聚焦的方式,還將「LOVE」轉化成繽紛的愛心圖樣,讓簡約休閒風格中更多了俏皮詼諧感和吸睛度,除了呼應美國的飲食文化,同時傳達品牌總監 VittorioCordella對於美食的熱愛。

談到這次「膠囊系列」的創作靈感,Vittorio Cordella透露,食物、甚至安排一整天的餐飲對他來說是很重要的事,「如果我沒有好好吃飯,就不會有好的心情,就不能好好地工作!」談起美食,本就熱情、充滿活力的他情緒更是高昂,他分享自己認為食物與生活是密不可分的,而且食物象徵了文化,在餐桌上可以認識到不同的人,「對我來說,將系列與食物聯繫在一起是很自然的」,他更以「Food is for lovers,Love is Happiness!」來總結自己對食物的熱愛,和本次系列新系列的核心概念。

本次「膠囊系列」,共推出15款單品,包含短袖上衣、連帽T恤、毛衣及棉質運動褲裝等,每一款都是男女皆可駕馭的中性風格。其中最不能錯過的就是THE SPAACE x JOSHUA SANDERS限定聯名的「I LOVE PIZZA」T恤,簡約黑白配色搭配LOVE字樣轉化成愛心圖案,打造出輕鬆又獨具個性的趣味造型。除了T恤本身的俏皮設計,包裝更是印有「I LOVE PIZZA」字樣的精美「披薩盒」,可愛有趣的設計讓人超想收藏!即日僅在THE SPAACE全球獨家販售。

此外,為回饋粉絲,THE SPAACE更特別與知名披薩店「THE SLICE SHOP」推出限定活動,即日起至5/12活動期間內購買JOSHUA SANDERS膠囊系列商品,即可獲得coupon乙張,憑券可至「THE SLICE SHOP」門市兌換pizza乙片(送完為止)。

