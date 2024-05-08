GD愛牌Joshua Sanders限量「披薩T」太可愛必搶！爆米花、笑臉變口袋

▲JOSHUA SANDERS再度攜手THE SPAACE帶來全新「膠囊系列」。

記者張毓容／台北報導 圖／品牌提供

深受韓星GD權志龍、BTS成員J-Hope和義大利網紅Chiara Ferragni等時尚名人喜愛的義大利時尚品牌JOSHUA SANDERS，今年再度攜手精品電商平台THE SPAACE帶來全新「膠囊系列」，以繽紛有趣的食物元素，打造出充滿趣味的時髦休閒風穿搭，更特別為THE SPAACE打造一款「I LOVE PIZZA」限定聯名T恤，從T恤本身到包裝盒都充滿可愛趣味，不搶一件來收太可惜！此外，這次《ET FASHION》更有幸採訪到品牌設計總監Vittorio Cordella，他也親自分享本次系列的創作靈感，引領你更認識這次的限定系列商品。

JOSHUA SANDERS於創立於2012年，以招牌「笑臉標誌」和被GD著用而在亞洲爆紅，在潮流圈擁有不少粉絲。今年THE SPAACE再度引進JOSHUA SANDERS最新「膠囊系列」，運用各種食物圖案元素，像是美式鬆餅、爆米花，又或是以「I LOVE FRIES」等英文字刻意聚焦的方式，還將「LOVE」轉化成繽紛的愛心圖樣，讓簡約休閒風格中更多了俏皮詼諧感和吸睛度，除了呼應美國的飲食文化，同時傳達品牌總監 VittorioCordella對於美食的熱愛。

談到這次「膠囊系列」的創作靈感，Vittorio Cordella透露，食物、甚至安排一整天的餐飲對他來說是很重要的事，「如果我沒有好好吃飯，就不會有好的心情，就不能好好地工作！」談起美食，本就熱情、充滿活力的他情緒更是高昂，他分享自己認為食物與生活是密不可分的，而且食物象徵了文化，在餐桌上可以認識到不同的人，「對我來說，將系列與食物聯繫在一起是很自然的」，他更以「Food is for lovers,Love is Happiness！」來總結自己對食物的熱愛，和本次系列新系列的核心概念。

本次「膠囊系列」，共推出15款單品，包含短袖上衣、連帽T恤、毛衣及棉質運動褲裝等，每一款都是男女皆可駕馭的中性風格。其中最不能錯過的就是THE SPAACE x JOSHUA SANDERS限定聯名的「I LOVE PIZZA」T恤，簡約黑白配色搭配LOVE字樣轉化成愛心圖案，打造出輕鬆又獨具個性的趣味造型。除了T恤本身的俏皮設計，包裝更是印有「I LOVE PIZZA」字樣的精美「披薩盒」，可愛有趣的設計讓人超想收藏！即日僅在THE SPAACE全球獨家販售。

此外，為回饋粉絲，THE SPAACE更特別與知名披薩店「THE SLICE SHOP」推出限定活動，即日起至5/12活動期間內購買JOSHUA SANDERS膠囊系列商品，即可獲得coupon乙張，憑券可至「THE SLICE SHOP」門市兌換pizza乙片（送完為止）。

除了JOSHUA SANDERS，近來也有不少品牌推出限定系列，像是GUCCI全新「LIDO夏日度假系列」以陽光海灘為靈感，打造出一系列充滿陽光、詩意和海洋氣息且度假感十足的服飾和配件。服裝上除了以令人感到放鬆的舒適材質為主，打造出輕鬆休閒又不失優雅的剪裁輪廓，再搭配上高質感度假風印花來增添夏日風情。

配件上則有更多吸睛設計，使用充滿夏日風情的輕盈草編材質和亮橘色、螢光藍色、螢光綠等繽紛彩色來增添亮點，像是度假造型必備的草編包就有托特包和手提袋2種款式，GG Marmont系列肩背包也換上多色V型草編設計，還有像是「Luce系列」小型肩背包和「MOON SIDE」迷你肩背袋則配上如亮粉色、鮮橘色、亮黃等鮮豔色調和同色調皮革滾邊，是充滿夏日感又好搭配的選擇。



▲NCT成員泰容演繹LOEWE Paula's Ibiza系列。（圖 / 品牌提供，以下同）

而先前剛辦完夜市活動的LOEWE也在近日發表了Paula's Ibiza系列，表示夏天近了、準備享受陽光好好度假了。

▲LOEWE 鳥兒造型編織包，模樣超可愛，41,000元。

Paula’s Ibiza系列行之有年，從LOEWE與西班牙著名度假小島Ibiza上的時裝店Paula’s合作而來，70年代Paula’s甚至是島上反主流文化運動的代名詞，以自由奔放、音樂、歡愉無憂為核心，傳遞出嶄新的傳奇風格，LOEWE每年一度的夏日特別系列便以此為靈感，結合LOEWE精湛工藝與創意玩心，無論是度假、漫步城市還是參加音樂節，都能找到最適合的設計。

▲LOEWE Puzzle Fold多色條紋編織托特包（左）63,000元、螢光綠條紋編織Puzzle包（右）108,000元。



▲LOEWE Flamenco納帕小羊皮水桶包（左）122,000元、骰子印花束口袋12,000元（右）

手袋少不了夏日必備的編織款，Puzzle和Puzzle Fold托特包以全新的酒椰葉纖維編織打造，Font托特包和棕櫚葉Bucket染上新色彩，Puzzle編織包的鮮明條紋，沿著包款的切割面展現出多變的色彩，設計和圖案別具一格，全新的Flamenco Bucket採用高級納帕羊皮製作，柔軟的觸感讓人一用愛上，熱帶水果、動物等主題，向來是Paula’s Ibiza系列的要角，2024年當然要延續，其中小鳥包運用編織手法，染上粉紅或咖啡色調，呆萌的可愛模樣讓人一眼愛上。