現代人壓力大成常態！多吃「5種食物」有助舒緩焦慮

▲吃對食物有助緩解焦慮。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

現代人生活忙碌緊湊，不少人都有焦慮問題，像是對未來焦慮、甚至是容貌焦慮等等，想要改善心情不適除了學習鬆弛感，吃對食物也能夠幫助減緩焦慮。

#富含維生素B的食物

維生素B群對於維持神經系統的穩定和平衡至關重要，因此食物中含有豐富維生素B的食物能夠幫助減輕焦慮。例如，鮭魚、雞肉、豆類、全穀類食物和綠葉蔬菜都是良好的維生素B來源。

#Omega-3脂肪酸的食物

Omega-3脂肪酸對於大腦功能和情緒調節至關重要，可以幫助減輕焦慮和壓力。鮭魚、鱈魚、亞麻籽、核桃和深海魚等食物富含Omega-3脂肪酸。

#富含鎂的食物

鎂是一種有助於放鬆身心的礦物質，有助於減輕焦慮和緊張感。燕麥、菠菜、南瓜子、腰果和黑豆都是良好的鎂來源。

#富含抗氧化劑的食物

抗氧化劑可以幫助減少身體中自由基的形成，有助於維持身體內部的平衡和穩定，進而減輕焦慮。水果（如藍莓、覆盆子、草莓）、蔬菜（如胡蘿蔔、番茄、橙色和深綠色蔬菜）以及堅果（如核桃、杏仁）都含有豐富的抗氧化劑。

#富含色氨酸的食物

色氨酸是一種氨基酸，可以幫助大腦合成血清素，進而提高情緒穩定性和幸福感。火雞、雞肉、牛奶、乳酪、豆類和起司都是良好的色氨酸來源。

總體來說，選擇這些食物作為日常飲食的一部分，可以幫助減輕焦慮並促進身心健康，但飲食只是減輕焦慮的一部分，如果焦慮問題持續存在，建議尋求專業的醫療建議和支持才是正確之道。