(G)I-DLE化妝師親授「快速敷衍妝」　10分鐘畫完放大眼型、底妝更乾淨

文／美人圈

懶人無極限！化妝不僅要修飾瑕疵、要美，還要快上加快，其實底妝、眼妝、眉毛都有不同作弊偷懶技巧，可以讓妝容更加快速完成、同時依舊有精緻細節，這次帶來(G)I-DLE御用化妝師haemin親授「快速敷衍妝」，10分鐘內快速完妝，通勤族、早八族必學！

(G)I-DLE化妝師「快速敷衍妝」步驟

1：保濕氣墊或BB霜＋局部遮瑕

說到最不出錯的懶人底妝，絕對就是氣墊，在強調快速的妝容上，可以簡單選擇一款保濕度夠高、同時也有遮瑕度的氣墊或BB霜，可以趁著洗臉的時候將粉撲沾濕，用粉撲沾取氣墊，先在全臉平均抹上後快速拍開，接著在需要遮瑕的部位，局部上遮瑕膏修飾細部瑕疵，一樣透過拍的方式讓底妝更服貼，肌膚馬上有磨皮柔焦感，而且又不會太厚重。

▲快速妝容可選擇一款保濕兼具遮瑕的氣墊或BB霜。（圖／IG@thetoollab_official，下同）



2：大面積拍上腮紅

接著使用同一款粉撲，沾取些腮紅直接大面積拍上，因為還保留些底妝的餘粉，這樣拍可以讓腮紅更自然。在整個眼下大面積上腮紅並且過渡到鼻樑中間，這樣可以讓妝容在視覺上看上去產生截斷感，顯得更減齡顯嫩，最重要的是也可以讓底妝看起來更加有氣色。

3：根據妝感選擇定妝蜜粉

接著，haemin建議換一塊乾淨的粉撲或是蜜粉刷，沾取些蜜粉做定妝及提亮，這邊蜜粉建議選擇帶有些許珠光或是保濕度較高的款式，用粉撲輕輕按壓在易出油的部位，特別是針對一些鼻基底凹陷、法令紋部位等可以加強按壓，同時定妝及提亮，讓臉部輪廓更加緊實又有拉提感。如果喜歡更無瑕的妝感的話，也可以選擇偏膚色蜜粉輕輕壓上全臉，底妝會更有磨皮柔焦感。

4：眉筆畫出眉型輪廓

眉毛怎麼畫最快速？haemin建議可以直接用眉筆勾勒最快狠準！選擇比髮色稍微淺一些的眉筆顏色，順著眉型輕輕畫出線條、並稍微填補眉毛空洞，接著再用眉刷刷開上色即可。如果喜歡線條感的話，也可以保留原本的筆觸，或是再用透明的眉膠加強毛流感，雖然很簡單，卻可以畫出精緻的眉型。

▲用眉筆畫出眉型輪廓。（圖／IG@romandyou）

5：單色眼影創造深邃度、消腫泡

趕時間的話，眼妝其實簡單用「深淺兩色或是單色」眼影，畫出基本的深邃度即可達到消腫泡又顯有神的效果。第一步用霧面的淺色眼影做打底，用鬆散的眼影暈染刷大面積上在整個眼窩部位，接著用餘粉帶到下眼瞼臥蠶，用暈染刷來回過色，帶出基本的眼周輪廓感。

6：畫出臥蠶，放大眼型精緻眼妝

haemin分享一個眼妝細節，如果想要眼妝更精緻的話，可以用偏小的細節刷沾取第二深的中間色調眼影，輕輕在眼摺內來回過色，並將餘粉輕輕帶到下眼瞼後半段，畫出明顯的臥蠶下至，多了臥蠶的話可以縱向放大雙眼，即使不用多餘的眼線或睫毛膏，也一樣可以修飾放大眼型，這樣眼妝其實就很足夠了。

▲畫出臥蠶讓眼妝更精緻。（圖／IG@peripera_official、thetoollab_official）

延伸閱讀

清透偽素顏必備！素顏霜正確用法+2024素顏霜推薦，肌膚自然透亮、還原媽生好皮

暗沉肌也能畫出偽素顏！化妝師親授「裸感清透妝」教學，解決膚色不均、底妝更輕透乾淨

痘痘遮瑕更清透！新手必學痘痘、紅腫痘遮瑕技巧，遮痘效果高、底妝服貼輕薄更持久

※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。