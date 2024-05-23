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晚上睡不好？「5款助眠食物」讓你快快進入夢鄉

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▲▼「5款助眠食物」讓你快快進入夢鄉 。（圖／Unsplash）

▲睡眠一杯溫牛奶對睡眠有很大的幫助。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

睡眠對人體至關重要，無論是求健康、求瘦身，都必須從睡眠開始著手，無奈現代人生活忙碌，想擁有優質睡眠，可說是天方夜譚，《ET FASHION》盤點5款食物，睡前1小時補充有助睡眠，幫助放鬆讓你快速進入甜甜夢鄉。

#櫻桃

櫻桃中含有豐富的褪黑素，這是一種由松果體分泌的激素，能夠幫助調節睡眠-覺醒週期。尤其是酸櫻桃（如蒙特莫朗西櫻桃），其褪黑素含量較高。研究表明，每天飲用櫻桃汁可以提高睡眠質量和總睡眠時間。

▲▼「5款助眠食物」讓你快快進入夢鄉 。（圖／Unsplash）

#香蕉

香蕉也是一種非常適合睡前食用的水果。香蕉富含鎂和鉀，這兩種礦物質有助於放鬆肌肉。此外，香蕉還含有色氨酸，這是一種可以在體內轉化為5-羥色胺（5-HT）和褪黑素的氨基酸，有助於促進睡眠。

#堅果

堅果特別是杏仁和核桃。杏仁含有豐富的鎂，這種礦物質有助於提高睡眠質量，特別是對那些鎂缺乏的人群。核桃不僅富含鎂，還含有褪黑素和ω-3脂肪酸，後者可以促進大腦的5-羥色胺分泌，從而幫助你更快入睡。

▲▼「5款助眠食物」讓你快快進入夢鄉 。（圖／Unsplash）

#火雞

火雞肉中也含有大量的色氨酸，這種氨基酸可以通過促進5-羥色胺的生成來幫助你放鬆和準備入睡。雖然許多人可能只在節假日才會吃火雞，但將其納入日常飲食中，對提升睡眠質量有很大的幫助。

#溫牛奶

牛奶中也含有色氨酸，此外，溫熱的牛奶還有助於身體放鬆，給人一種溫暖舒適的感覺。牛奶中的鈣質還能幫助大腦利用色氨酸製造褪黑素。

以上5種食物建議在睡前1小時左右食用，避免過量攝入，以免增加胃腸負擔。合理的飲食結合健康的生活習慣，可以幫助你獲得更高質量的睡眠，迎接每一天的挑戰。

關鍵字：

睡眠, 助眠食物, 優質睡眠, 睡前食物, 健康

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