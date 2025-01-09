蘭蔻攜手蔡國強打造巴黎玫瑰禮盒、簡單植感春彩禮盒讓人耳目一新

記者曾怡嘉／綜合報導 圖／品牌提供

美妝品牌不約而同推出聯名禮盒，蘭蔻為慶祝90周年，攜手藝術家蔡國強打造巴黎玫瑰限定禮盒，瞬間點燃玫瑰能量，而簡單則是邀來CHOU YI，推出全新植感春彩系列，以植萃和綠色為創作主軸，給人耳目一新的感受。

蘭蔻攜手以火藥藝術、爆破活動和裝置藝術聞名國際的當代藝術家蔡國強，創造以品牌標誌性「玫瑰」圖騰為核心的藝術作品《巴黎玫瑰》，透過彩色火藥的震撼爆破，瞬間點燃玫瑰力量、即刻喚醒春日生機。

▲LANCOME 超極限肌因賦活露，115ml （2025新年限定版），8,500元。

▲LANCOME 絕對完美唇膏兩入禮盒 （2025新年限定版）， 2,800元。

為了慶祝蘭蔻90周年，品牌限定推出兩款巴黎玫瑰限定禮盒，其中一款為超極限基因賦活露，另一款為絕對完美唇膏 絲絨霧感禮盒，能滿足消費者任何愛美的需求。

▲簡單 植感春彩三步驟禮盒組，優惠價4,130元，限量300組。

而簡單則是攜手台灣知名藝術家 CHOU YI，推出全新聯名設計《植感春彩系列》，此次聯名以「植萃與綠色」為創作主軸，採用明亮色彩、圓潤線條，以及植物幾何色塊，呈現令人耳目一新的包裝視覺效果，並巧妙融合品牌經典花材元素，傳遞簡單堅持的價值理念：「友善環境，成分純萃，無負擔保養」。

禮盒內包含經典3步驟，分別為玫瑰精華露，無論前導補水或是保濕急救都很好用；極淨白淡斑精華則幫助揮別暗沉蠟黃，就算白天使用也不反黑；高效賦活精萃則是品牌回購率第一的保養油，調和三種植物油與海藻萃取，無防腐劑，緊緻肌膚很有感。