運動後反而吃更多？營養師指出「運動減重」失敗原因

▲只運動不搭配飲食管理，瘦身效果有限。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

新的一年終於想下定決心開始減重了嗎？營養師余朱青分享，許多人的第一步就是瘋狂運動，但運動後卻發現沒瘦反而更餓了，她解釋，單靠運動不一定能幫助減重，成功的關鍵還是飲食習慣的改變才行！

為什麼運動不一定會瘦？營養師余朱青表示，運動雖然能消耗熱量，但如果運動後吃得更多，不小心補充過多高熱量食物，消耗的熱量很快就會被吃回來，所以減重要吃對東西才是正確觀念，她也列出可從以下3點著手較容易成功。

#均衡飲食

多攝取蔬菜、優質蛋白質（如雞肉、魚肉、豆腐）和適量的全穀類食物。

#避免高油高糖

少吃炸物、甜點和含糖飲料，偶爾想放縱的話建議一周一次就好。

#多喝水

常常覺得餓，其實有時候只是口渴了！每天喝足2000ml水，幫助代謝運作更順暢。

營養師余朱青表示，減重是一場馬拉松，不是短跑衝刺，必須得從吃對、動對和調整心態做起，首先可以設定可達成的目標，別一開始就設定一個月要瘦10公斤，健康減重應該是每週0.5~1公斤。找到適合自己的飲食也很重要，重點是找到讓自己享受又能持續的飲食計畫，最後每天要搭配適量運動30分鐘，像是快走或是簡單伸展都行，能讓身體更有活力。