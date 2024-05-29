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職場必培養3大思考學習力！釐清順序、寫成文字　人生規劃也適用

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文／Workworks職場人

在資訊洪流時代，筆記是人人必須了解的顯學，但其實筆記不是寫下來就好，用對方法吸收與轉化，才能大幅提升成長的可能性，本篇編輯將介紹《用紀錄改寫人生的方法 巨人的筆記》書中的內容，透過反覆地訓練自己，便能以拓展或組織特定具體事務的方式來思考，快讓這些步驟成為日常習慣的練習方法！

培養學習能力步驟

1.一再重複

職場人們過去有過以下經驗嗎？無論在閱讀或是寫企劃書的時候，經常在短時間內分心，甚至開始懷疑重點在哪裡，其實職場人們一直盯著書本，絕對無法認真看，所以在閱讀或是寫企劃書，一定要掌握「Plan Do See」原則，透過計畫、實行、評價結果的步驟，就像是運動選手在比完賽，也會透過重新觀看比賽錄影，以分析問題點及找出改善對策。

2.延續思考

思路的流動往往發生得很自然，有時浮現在腦海中，有時又直接流過，雖然思路流動並不是壞事，但在需要做重大決策時，勢必得集中思緒，作者在書中建議「分類思考、按照執行順序思考」兩大主軸，前者先分出大致主題，個別進行具體的思考，後者則是釐清順序，想好第一件事該做什麼，如此一來，無論職場人們要搭公車到某個地方，或是坐在辦公桌前發呆，都能培養延續思考的能力，當你連結每個片面想法，讓這些細節變得完整的瞬間，就會慢慢變成一份完整的計畫。

3.寫成文字

掌握了重複及延續思考能力後，最重要的步驟是將寫出想法，讓它成行，延續前面的假設，如果你已經想好要做些什麼事，就要把所有的想法寫下來，這就是系統化和排序，倘若想更進一步思考，不妨像觀賞電影一樣看著筆記內容寫出想像，當我們畫出未來的藍圖時，大部分都會變成現實，因為「想像」總是會讓人更開心、更用心去做一件事。

在面臨人生重大決定時，職場人們不妨透過這三個練習步驟，就能好好培養思考能力，反覆訓練自己作出有意義的選擇

Source：《用紀錄改寫人生的方法 巨人的筆記》

【延伸閱讀】

2024改運必學4招「最強好運心法」！規劃未來學、和「受害者心態」說掰

停止內耗7大人生金句！「那些相處不來的人，都只是你人生中的臨演」

本文由《Workworks職場人》授權刊登，更多精彩內容請見官網官方粉絲團。未經授權，請勿轉載！

關鍵字：

Workworks職場人, 思考, 閱讀, 工作

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