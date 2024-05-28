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總是嘴饞想吃？營養師揭7個「吃不飽原因」：水喝太少也中鏢

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▲▼ 總是嘴饞？營養師揭7個吃不飽原因。（圖／記者張毓容攝）

▲營養師曝總是覺得吃不飽、容易嘴饞的原因。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖

明明吃了很多東西，卻常感覺吃不飽？好容易嘴饞，總是想吃東西？減肥時沒有飽足感、明知不能吃卻總是擋不住嘴饞慾望，真的讓人感到很無奈。知名營養師張家榕就揭露7個常見的「吃不飽」原因，針對原因做出改變，就能幫助擺脫一直嘴饞想吃東西的陰影，讓減肥更輕鬆。

＃情緒低落、壓力大

練習正念呼吸，補充紓壓營養素。她也分享自己之前看到《正念減壓的訓練》這本書，當她感到煩躁或焦慮時，她會開始嘗試最簡單的「正念呼吸」，從平常的呼吸、吃飯、喝水和走路就可以練習，你會看到平常都沒注意到的事情、也會感到一些平靜。這個方法就很適合想要緩解焦慮情緒卻又不知道該怎麼做的初學者。

▲▼ 總是嘴饞？營養師揭7個吃不飽原因。（圖／記者張毓容攝）

＃口渴，水喝太少

建議一日喝水量要為體重（kg）x 30～40c.c。

＃正餐不均衡、吃太少

搭配蛋白質與蔬菜，且不要用挨餓來節食。

▲▼ 總是嘴饞？營養師揭7個吃不飽原因。（圖／記者張毓容攝）

＃睡眠不足、常熬夜

檢視一下自己的時間與精力管理，盡量早點睡、少熬夜，睡前也可以補充礦物質鈣、鎂幫助提升睡眠品質。

＃自律神經失調

適當紓壓，想試冥想、按摩、泡澡等。

▲▼ 總是嘴饞？營養師揭7個吃不飽原因。（圖／記者張毓容攝）

＃食物種類太過單一

每餐飲食最好能多種食物輪流替換。

＃生理期前荷爾蒙干擾

建議平時飲食少炸物、少吃糖，減少經前症狀。

▲▼ 總是嘴饞？營養師揭7個吃不飽原因。（圖／記者張毓容攝）

張家榕也分享一個例子，有個25歲、50多公斤的女生曾向她反應自己吃完便當後沒有飽的感覺，可以再吃好幾個甜點，「我可以不吃飯，但不知道為什麼就是不能沒有蛋糕」。

張家榕以此例提醒大家，先不用急著消除所有戒不掉的零食，因為試圖消除焦慮會造成更多的焦慮。有時候過度檢視、過度比較，甚至過度對自己的責備，都是無意識的自我虐待。建議先學習察覺自己的身體與心理狀況，也能幫助慢慢找出自己嘴饞吃不飽的根本原因，也是擺脫過去習性的第一步。

關鍵字：

吃不飽, 嘴饞, 原因, 減肥, 減脂, 瘦身, 營養師

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