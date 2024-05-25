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想瘦快吃！營養師推5種「助減脂食物」　黑巧克力也上榜

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▲▼ 營養師教吃有助減肥5種食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲營養師分享5種有助於減肥的食物，讓減肥更有效率。

記者張毓容／台北報導　 圖／達志示意圖、翻攝IG@kkmmmkk

大家都知道減肥要少吃多動，但比起一味的過度節食，適當的飲食份量搭配吃對食物更有用，也更能長久持續下去。知名營養師蕭瑋霖（杯蓋）就分享5種能幫助減脂減肥的食物，有的可幫助提高代謝、增加能量消耗，還有的能抑制食慾、減少吃甜食的慾望，快把以下食物記好，適當地加入到飲食當中，讓瘦身更有感。

▲▼ 營養師教吃有助減肥5種食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃橄欖油

橄欖油中含有豐富的酚類物質、類胡蘿蔔素，具有抗氧化的效果。另外橄欖油也含有豐富的單元不飽和脂肪酸，其中佔脂肪比例高達70%，並且以油酸佔大宗，適量攝取橄欖油能幫助降低壞的膽固醇(LDL)，對於減脂也有一定的幫助。

＃咖啡

咖啡中的咖啡因除了有提神效果，還有提高代謝及幫助減脂效率的功效！有研究顯示，攝取咖啡因能提高靜態代謝率（RMR），並增加能量消耗。

此外，在運動前攝取咖啡因有幫助減脂的效果。在一項針對「咖啡因攝取對於代謝與運動表現影響」的實驗中，在運動前60分鐘攝取330mg咖啡因的組別比起沒有攝取的組別，運動結束後能再多消耗17%的脂肪。

但蕭瑋霖也提醒，喝咖啡和運動缺一不可，才能提升減重減脂的效果；且在咖啡的選擇上，需選擇無加糖咖啡，減少精緻糖，也減少攝取額外熱量；另外，每個人對於咖啡因的耐受程度不同，如在飲用咖啡後會產生失眠、心悸…等症狀，建議還是避免飲用。

▲▼ 營養師教吃有助減肥5種食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃綠茶

綠茶中含有多種兒茶素，其中的一種兒茶素「綠茶素（EGCG）」屬於強抗氧化物，能幫助清除自由基，具有抗氧化、抗發炎的效果，而綠茶中還有少量咖啡因，有研究顯示，同時攝取綠茶中的EGCG以及咖啡因，具有減重以及減脂的效果，但如果是單純只攝取EGCG，對於體重和體組成的變化則不大。

但蕭瑋霖也表示，雖然以研究結果來說，喝茶的確能幫助減脂，但其實需要每天持續飲用，且很長一段時間才能看到效果。建議如果想要減脂的話，可以適量地飲用無糖綠茶，再搭配飲食控制和運動，效果會更好。

＃辣椒

辣椒不但能夠當作調味料，提供食材不同層次的風味，適量地食用辣椒也能對健康帶來好處。這是因為辣椒中含有特殊成份「辣椒素」，具有抗氧化的效果；另外，攝取辣椒素也能使體溫上升，根據實驗推測，可能增加身體能量消耗，並能幫助促進脂肪氧化和降低食慾。

▲▼ 營養師教吃有助減肥5種食物 。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃黑巧克力

黑巧克力有抑制食慾的效果，能減少吃甜食的慾望，且黑巧克力中也含有類黃酮成份「可可黃烷醇」，具有抗氧化的效果，建議如果是減脂期想吃甜食的人，可以選擇黑巧克力來吃。雖然黑巧克力所含的糖分較低，但依舊屬於甜食，建議還是要適量攝取。

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關鍵字：

減肥, 瘦身, 減脂, 飲食, 食物, 營養師

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