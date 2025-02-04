韓韶禧超會穿！優雅＆御姐風一次擁有　真人版「金髮芭比」最吸睛

▲韓韶禧多變的迷人穿搭術。（圖／韓韶禧IG、Dior提供）

圖文／CTWANT

近期話題不斷的韓國女星韓韶禧，精緻外貌搭配絕佳衣品，讓她成為時尚圈寵兒！最近除了出席Dior 2025 - 2026冬季男裝系列發表會外，也即將在今年6月展開全球粉絲面會，而台北也在名單內，粉絲們可以開始存錢搶票了。這次也來一起看看，韓韶禧多變的迷人穿搭術！

韓韶禧時裝周機場穿搭

日前韓韶禧出席Dior 2025 - 2026冬季男裝系列發表會，迷人的機場穿搭也不要錯過。以Dior Oblique緹花飛行員夾克搭配拉鍊迷你裙、黑色長靴，並拎著將於2月初上市的Dior D-Journey黑色小牛皮皺褶小包現身機場，個性中不失俏麗風格。

▲韓韶禧時裝周機場穿搭。（圖／Dior提供）



韓韶禧現身Dior男裝系列發表會穿搭

而另一套現身Dior男裝系列發表會，則穿上最愛的全黑造型，黑色斜肩上衣＋黑色寬褲，再搭配一件白色條紋上衣創造出層次感，「外套不穿好」小露香肩的風格，高階露膚、性感滿分。

▲韓韶禧現身Dior男裝系列發表會，穿上最愛的全黑造型。（圖／韓韶禧IG，下同）

韓韶禧全黑穿搭酷帥潮有型

長相甜美的韓韶禧，喜歡打造帶有視覺衝突的風格，黑色帶有龐克氣息的套裝，超短褲大露迷人雙腿，更在甜美與叛逆之間找到完美平衡。搭配性感及膝露趾靴更進一步加強了這種反差，讓造型保有女人的性感，又不失御姐氣場。

韓韶禧善用格紋展現優雅氣質

在韓韶禧的社群中，除了常見的黑色造型外，不難發現近期格紋也是她的最愛，簡單的黑色細肩帶背心、隱約露出側乳與刺青，性感指數爆棚，再穿上撞色牛仔褲，增添活潑街頭感。除了單穿外，也可以再外罩一件紅色格紋騎士風外套，不只亮點滿滿，還可鹽可甜。

而另一套出席Dior beauty活動穿搭的黃色格紋洋裝，交叉斜肩造型，讓她散發出甜美學院風氣質，而繫上黑色腰帶，不只讓腰線更迷人，視覺上也可以讓下半身比例更修長。

韓韶禧「金髮芭比娃娃」造型超吸睛

一向以一頭黑長髮亮相的韓韶禧，前陣子更在社群曬出金髮造型大突破，搭配性感白色平口洋裝，以及GENTLE MONSTER 2025 JEWELRY系列，整個人不要太耀眼，根本活脫脫就是真人版「金髮芭比」阿！

延伸閱讀

▸ 媳婦遭婆婆找麻煩忍2年搬走 先生逼「去道歉才一起過年」她心寒

▸ 男童鞭炮丟下水道爆炸 一排8輛豪車噴飛…賠償金額曝光

▸ 原始連結