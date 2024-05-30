SOGO大巨蛋餐廳開幕首日8成滿　民眾開店前1小時排隊買炸雞 

▲SOGO大巨蛋「潮美食公園GOURMET PARK」首日人潮，不少周邊民眾來嚐鮮。（圖／讀者提供）

記者蔡惠如／台北報導

SOGO昨（5／29）公開大巨蛋首波開幕的14間餐廳細節，其中9間餐廳在今（5／30）正式對外試營運，雖然是平日非假日，但平均每間餐廳都有8成滿的用餐人潮，週末炸雞俱樂部在開門前一小時就有人來排隊嚐鮮，一風堂在中午也平均有10人候位，部分餐廳在午間餐期也出現滿座狀態，大部分為周邊居民跟上班族，業者預計周末假日會再帶來一波人潮高峰。

SOGO入主大巨蛋商場經營權正式命名為「遠東Garden City」，據說是由集團董事長徐旭東欽點的名稱，首波14間餐廳區域「潮美食公園GOURMET PARK」，全區涵蓋一條綠蔭休憩廊道，主要規劃南北面，包含以美食不夜城為主軸的南面7家餐廳，及適合親子萌寵的北面7家餐廳，其中有4家寵物友善餐廳，空間從40坪到200坪，總共佔地約1300坪、1422個座位數。

話題餐廳包括由星宇航空，與胡同燒肉聯手打造首間航空主題燒肉店「STAR HUTONG星胡同」，採預約制訂位已經排滿6月，還有一風堂首度結合餐酒概念的Bar，今首日也排出10人等候長龍，韓式料理紫木槿與精釀啤酒品牌掌門，午餐餐期也呈現滿座狀態，位於北側的週末炸雞俱樂部跟本土香雞城聯名，推出特定餐盒，吸引民眾在開門前一小時就到場排隊。

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