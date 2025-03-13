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Keds結束代理最後出清！「4雙下殺2千元」福利品190元帶回家

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記者鮑璿安／綜合報導

美國經典休閒鞋品牌Keds擁有不少死忠顧客，旗下的小白鞋幾乎是人手一雙，而品牌目前無預警舉行結束代理的最後出清特賣，從3月10日至3月14日，190元就能夠入手福利品，吸引不少民眾討論。

▲▼ keds 。（圖／翻攝自IG）

▲Keds舉行結束代理的最後出清特賣 。（圖／翻攝自官網）

▲▼ keds 。（圖／翻攝自IG）

Keds自1916年第一雙 The Champion Sneaker 小白鞋誕生，由於經典不敗以及百搭特性受到不少民眾的喜愛，而台灣代理的寶原興業股份有限公司將結束合作，因此舉辦最後出清特賣。此次針對不少鞋款進行降價，例如經典小白鞋任選四雙僅2000元，還有綁帶休閒鞋、皮革運動鞋款、復古亮橘厚底老爹鞋等，都在此次優惠清單之中，其中厚底老爹鞋原價NT$3290直接降價，成為幅度最高的折扣單品，非常適合民眾約上三五好友入手。

同時，義大利知名服飾品牌班尼頓UNITED COLORS OF BENETTON 以及SISLEY驚傳撤台，而台灣目前已經進入最後的收尾工作階段，班尼頓微風信義門市則營運到3月31日就會撤櫃。該集團計劃在 2025 年底前再關閉約 420 家門市，目前班尼頓在台營運門市包括微風信義、華泰名品城等，在本月底將陸續結束營業走入歷史，目前微風信義正在舉辦低至4折、買一送一的出清優惠，由於低價促銷，服飾數量已經不多。

▲班尼頓 。（圖／翻攝自IG）

▲班尼頓屢屢傳出虧損消息 。（圖／翻攝自IG）

關鍵字：

Keds, 特賣, 班尼頓, 撤台, 品牌

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